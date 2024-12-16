Залишки ракети з боєкомплектом підірвали фахівці на Мукачівщині

Контрольований підрив залишків ракети з боєкомплектом 400 кг, знайдених на Мукачівщині, здійснили вибухотехніки. Про це повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола з посиланням одразу на кілька надійних джерел.

Залишки ракети, ймовірно, Х-101, із боєкомплектом вагою 400 кг, знайшли в лісовому масиві між Павшино та Ключарками. Нагадаємо, внаслідок чергової масованої російської атаки 13 грудня дві ракети перетнули повітряний простір Закарпатської області.

“Одну з них бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево. Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки. Обставини зʼясовуємо”, – розповів голова ОВА Мирослав Білецький 13 грудня.

Через високу загрозу детонації мешканців зони можливого ураження, яка охоплює 2 км, — а це близько 30 людей — евакуювали. Підрив боєкомплекту пройшов вдало.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надане Віталієм Глаголою

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