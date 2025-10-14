Залучення нових волонтерів, підтримка ветеранів та виготовлення дронів: чим живе Рух підтримки закарпатських військових у 2025 році

З 2022 року Рух підтримки закарпатських військових успішно реалізував 8 грантових проєктів на суму 124,8 тис. доларів. Саме зараз триває один із найбільш амбітних проєктів організації, який втілюють у партнерстві з міжнародною організацією IREX. Проєкт спрямований на психосоціальну підтримку ветеранів.

Про це розповіла керівниця Руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева під час презентації роботи організації на Varosh Talks Interview.

“У межах проєкту “Повертаю себе собі” ми зараз проводимо ретрити для військових в одному з санаторіїв області. Вони передбачають психологічну, юридичну допомогу для учасників, відпочинок, розвантажувальні заняття з арттерапії. Адже необхідно готуватися до повернення великої кількості ветеранів вже сьогодні”, – підкреслила Галина Ярцева.

“Дронолабораторія”, яка виготовила 900 дронів

За 11 років існування Рух став центром волонтерської взаємодії, об’єднуючи за всі ці роки понад тисячу активних закарпатців.

“Нас недарма називають креативними волонтерами, адже ми намагаємося не просто збирати кошти у скриньки, а пропонувати різі креативні події та проводити цікаві фандрейзингові кампанії”, – сказала Галина Ярцева.

У такий спосіб лише за 2024 рік Рух підтримки закарпатських військових зумів акумулювати 270 тис. євро благодійних донатів.

Зокрема, на ці кошти організація насамперед допомагає війську технікою. Рух забезпечує підрозділи дронами, зарядними станціями, комп’ютерами, будматеріалами та спорядженням. Так, за 8 місяців 2025 року волонтери передали на підтримку військових бригад та окремих воїнів допомоги суму понад 1,5 млн гривень.

“В межах проєкту “Рій” у нас працює власна, скажімо так, дронолабораторія. За час існування цього проєкту наші інженери, шукаючи все нові рішення, зробили вже близько 900 дронів різної комплектації, зібравши за цим напрямком понад 4 млн гривень”, – розповіла керівниця Руху.

У цьому напрямку особливе місце займає ініціатива “Дрони помсти”, започаткована у пам’ять про загиблих героїв. Волонтери збирають безпілотники, підписують їх іменами полеглих Героїв і так пересилають на фронт.

Так родина й друзі одного з колишніх волонтерів Руху, загиблого військового Данила Богуславського зібрали пів мільйона гривень. “Ці дрони помсти вже нищать ворога на передовій”, – додала Галина Ярцева.

Поряд із цим в організації діє “підрозділ” “Павучки”, який створює маскувальні сітки й костюми “Чугайстер”. За 8 місяців 2025 року виготовлено 293 сітки та 61 костюм.

“Патріотичне виховання дітей і молоді має бути нині задачею №1”

Згадала Галина Ярцева і про “Помагаторів”, які щотижня відвідують поранених військових у шпиталях. І про креативні заходи, як от “Сакура Фест”, “Купала Фест” та улюблене багатьма ужгородцями “Фото патріота”.

З 22 року Рух плідно співпрацює з ГО “Творчі волонтери”. І саме завдяки цим колабораціям народжуються благодійні заходи, під час яких вдається збирати суттєві суми донатів і швидко закривати запити від війська.

При цьому, волонтерка відзначила, що 30-35% волонтерів Руху нині – це внутрішньо переміщені особи та люди старшого віку, які стало долучаються до ініціатив.

“Ми побачили в них неймовірний потенціал. І сьогодні вони – наша найнадійніша підтримка”, – сказала очільниця організації.

Додала, що Рух також намагається активно залучати до волонтерства дітей та молодь. У школах міста проводять кампанію “Мій прапор перемоги”: коли діти підписують український прапор і разом зі смаколиками передають його на фронт.

Також учні третьої та двадцятої школи організовано раз на тиждень беруть участь у благодійних зборах Руху.

“Патріотичне виховання дітей і молоді має бути нині задачею №1. Школярі, які є нашими волонтерами, беруть на себе один день – суботу чи неділю – ідуть зі скриньками в супермаркет, де збирають кошти на комплектуючі дрони. Ми завжди пояснюємо їм, для чого вони це роблять і що це означає. Бо коли дитина сама хоч раз приміряла на себе роль волонтера, вона зовсім інакше замислюється над своєю місією у житті”, – пояснила Галина Ярцева.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

