Ужгородець, офіцер головного управління розвідки Роман Мегела став першим українським військовослужбовцем, який після початку повномасштабного вторгнення подолав дистанцію одного з найскладніших одноденних змагань світу Ironman Calella-Barcelona. Він фінішував за 10 годин 31 хвилину та здобув звання “Залізна людина”

Повна дистанція Ironman включає 3,8 км плавання, 180 км велоетапу та 42,2 км бігу. Участь взяли понад 3200 спортсменів зі 102 країн світу.

Оскільки Роман – військовий, то каже, що нерідко доводилося поєднувати тренування із службою. У коментарі Varosh спортсмен зізнається: власний результат став для нього приємною несподіванкою.

Спортивна підготовка як спосіб психологічного розвантаження

Роман Мегела розповідає: ідея пройти Ironman з’явилася ще у 2016 році, коли він почув історію знайомого, який підкорив цю дистанцію. Вперше себе спробував у змаганнях у 2020 році в Омані, здолавши тоді половину дистанції.

Каже, що спорт був поруч з ним змалечку, але без професійного підходу: “Як і багато хто, у дитинстві, займався різними видами спорту – футболом, кікбоксингом. Але це все для себе, на любительському рівні. Біг, плавання чи велосипед узагалі не були частиною мого життя”.

Після “половинки” Ironman у 2020-му спортивне життя поставила на паузу пандемія COVID-19, яка зупинила більшість спортивних подій. Відтак розпочалося повномасштабне вторгнення, і знову про спорт не йшлося.

Утім півтора року тому, згадує Роман Мегела, поступово почав повертати спорт у своє життя. Насамперед – як інструмент психологічного розвантаження і збереження рівноваги. А відтак вирішив готуватися до Ironman і поставив собі за мету здолати повну дистанцію.

Велосипед у зоні бойових дій, або тренування у будь-яку вільну хвилину

Підготовка до Ironman – процес, який потребує місяців наполегливості й часу. Для військового, що служить у бойових умовах, це виклик подвійний. Роман каже: нерідко доводилося поєднувати тренування із військовою службою.

“Ironman – це три дисципліни: плавання, велосипед і біг. Їх усі треба тренувати, поєднувати, шукати час. Я навіть брав велосипед у зону бойових дій. Ранні підйоми, пізні тренування – використовував будь-яку можливість. Це вимагає високої самодисципліни. І морально це найважче”, – ділиться спортсмен.

Мета – покращити результат і підкорити Еверест

Сьогодні офіцер ГУР продовжує службу і водночас не відмовляється від спорту. Каже, що про повну дистанцію в найближчій перспективі не думає: насамперед працюватиме над покращенням результату.

“Якщо йти знову на повну дистанцію, то потрібно кардинально підготуватись і підняти рівень, щоб пройти її менше, ніж за 10 годин. Для цього потрібно ще дуже багато тренуватись. Тому, можливо, буду спершу працювати, щоб краще пройти «половинку». І якщо все складеться, наступного року поїду на Ironman, аби покращити результати початково на половині дистанції”, – каже Роман Мегела.

Серед інших майбутніх амбітних цілей – сходження на Еверест. Кілька років Роман уже був у базовому таборі, однак розпочалася повномасштабна війна, змінивши усі плани.

“Тож підйом на Еверест залишається наразі ще одним незакритим гештальтом. Після завершення війни, дасть Бог, доведу і цю справу до кінця”, – каже спортсмен.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото й відео надані Романом Мегелою

