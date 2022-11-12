Законодавці пропонують спростити реєстрацію волонтерів через Дію

Українське законодавство застаріло та не може охопити і якісно регулювати всі види гуманітарної допомоги та волонтерської діяльності, які активізувались із початком війни. Через це чимало волонтерів опинились у зоні ризику та вже потрапили у неприємні ситуації з правоохоронними органами. Необхідність оновлення законів, що регулюють роботу волонтерів обговорили у ході форуму Re:Open Zakarpattia 2022.

«Зараз важче знайти того, хто не волонтер, а не того, хто волонтерить у тій чи іншій формі. Ще 1 вересня Андрій Любка написав пост, який я називаю «британські волонтери», де на одному прикладі описав величезну проблему регулювання волонтерської діяльності та гуманітарної допомоги взагалі. Після цього з Іванною Климпуш-Цинцадзе ми вирішили розбиратись із законодавством у цій сфері», – зазначив народний депутат Роман Грищук. – «Однак це як дракон – ти відрубуєш одну голову, виростає інша. Закон про гуманітарну допомогу – 1999 року, закон про волонтерську допомогу підписував ще Янукович у 2011 році».

За словами Грищука, в Україні існує єдине визначення терміну «гуманітарна допомога», куди потрапляє все – і вантажі, які надають міжнародні організації, і кошти, і те, що завозять волонтери за кошти, зібрані громадянами. Через це потрібно повністю переписувати майже законодавство про гуманітарну допомогу, яке не працює, та суміжні закони.

Першочерговим завданням парламенту Грищук вбачає максимально вберегти волонтерів від різних неприємних ситуацій. Задля цього у 2015 році було створено реєстр волонтерів (раніше називався «Реєстр волонтерів АТО»), де має бути зареєстрований кожен, хто збирав кошти на власні картки та витрачав на підтримку армії. Тільки у разі присутності у цьому реєстрі та після подачі заяви і відповідних документів до податкових органів волонтер може бути звільнений від оподаткування.

«Однак з початку війни у реєстрі волонтерів зареєструвалось близько 500 людей. Тобто ми бачимо, який пласт людей потенційно опинились у зоні ризику», – розповів Роман Грищук. – «Потрібно максимально спростити процес реєстрації у цьому реєстрі, за допомогою Дії та без необхідності фізично подачі банківських виписок до податкової».

Ще одним питанням, за словами депутата, є звільнення від оподаткування волонтерів за весь календарний рік, навіть якщо вони тільки зараз були внесені до реєстру, але збирати допомогу почали раніше. Відповідні законодавчі зміни сподіваються внести та спільно з Мінцифри впровадити до закінчення року.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко