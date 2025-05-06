Закон про розвиток волонтерства серед молоді підписав Президент України

Президент підписав Закон щодо розвитку волонтерства серед здобувачів освіти (№ 4186-IX), — повідомили на сторінці Верховної Ради України. Закон, зокрема, передбачає:

– Визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо таке волонтерство було по напрямку навчання;

– Видачу документу волонтеру, який підтверджує його участь в волонтерській діяльності від громадської, благодійної чи волонтерської організації;

– Вплив волонтерського досвіду на вступ в заклади освіти шляхом включення досвіду волонтерства в мотиваційний лист;

– Зобов‘язання керівників закладів освіти підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.

Що це означає?

Головна мета – сприяти розвитку волонтерства: тепер учні, студенти зможуть організовувати власні ініціативи всередині закладу або співпрацювати з громадськими організаціями за межами закладу.

В цілому законопроєкт №11159 про закріплення права волонтерів на визнання компетентностей Рада ухвалила ще 8 січня.

За цим законопроєктом закріплюються певні норми, пояснив член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук:

“По-перше, щоб керівники закладів освіти сприяли розвитку волонтерства у своїх закладах. Це, зокрема, залучення громадських організацій, які можуть співпрацювати зі студентами, здобувачами освіти. Друге – це визнання результатів волонтерської діяльності. Кожен волонтер, який співпрацював з певною громадською організацією, може отримати від неї документ, де вказано кількість годин, які він волонтерив. У мотиваційному листі для вступу в заклади вищої освіти вступники зможуть вказувати свій волонтерський досвід і прикріплювати ці документи. Мотиваційний лист за умови рівних результатів впливає на вступ до закладів освіти”.

Для чого потрібен закон

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, та збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

Проєкт закону передбачає внесення змін до низки Законів України: “Про повну загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про освіту” та “Про волонтерську діяльність”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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