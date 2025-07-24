 Закон №12414. Чи реагує влада на заклики українців на протестах?

Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту про зміцнення системи правопорядку – про це він заявив 24 липня. Це — його реакція на протести українців проти прийняття Закону №12414.

«Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання», – сказав він.

Зеленський додав, що текст документу збалансований і передбачає «реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП». За його словами, законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради.

«Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною», – додав президент.

Тим часом група народних депутатів зареєструвала законопроєкт «щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення». Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що його підписали 48 членів парламенту.

Що передувало?

22 липня 263 депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт №12414. Серед них були й закарпатські нардепи. Однак ввечері на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення, що Зеленський підписав закон.

Ввечері того ж дня, 22 липня, молодь в Ужгороді приєдналася до всеукраїнської акції протесту на площі Театральній. Учасники вийшли з гаслами «незалежності НАБУ і САП бути». Акції протесту тривали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших українських містах.

Ввечері 23 липня Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП. «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно», – сказав він. Також ввечері 23 липня люди знову вийшли на вулиці українських міст, зокрема й в Ужгороді, вимагаючи не згортати боротьбу з корупцією в Україні.

Організатори анонсують, що ввечері 24 липня протести знову відбудуться в різних містах України. В Ужгороді акція розпочнеться традиційно о 20.00 на площі Поштовій.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Аркадій Шиншинов