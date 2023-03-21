Закінчується термін подачі заявок на ґрантову допомогу до $10 000 для закарпатських підприємців

На Закарпатті триває реалізація проекту «Місцеве партнерство зайнятості в Закарпатській області». У рамках проекту організатори проводять конкурс заявок на отримання ґрантів у еквіваленті до 10 000$ для представників мікро-, малих та середніх підприємств.

Місцеві та релоковані підприємства можуть подати заявки на участь у конкурсі. Для цього потрібно описати, на що планують витратити отримані в рамках ґранту кошти, чи готові працевлаштувати представників вразливих категорій, а також додати пакет документів.

Гроші, отримані у рамках ґранту, можна використати на оплату праці, закупівлю сировини та матеріалів, орендну плату за приміщення, закупівлю чи оренду обладнання, лізинг, консультативні послуги.

Нові заявки надходять щодня, а кожна п’ята заявка належить релокованому бізнесу. Серед пріоритетів конкурсу є готовність учасників взаємодіяти з ВПО, людьми з інвалідністю, ветеранами бойових дій 2014-2023 років, людьми з обмеженою працездатністю, одинокими батьками / матерями, людьми віком 50+, молоддю 18 – 25 років та представниками інших соціально незахищених верств. Найчастіше, за даними поданих заявок, підприємства готові працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб. Майже 60% аплікаційних форм подали фізичні особи — підприємці.

Заявку на конкурс можна подати до 22 березня включно. А вже 16 квітня імена переможців будуть відомі й оголошені публічно. Деталі та положення конкурсу: https://docs.google.com/file/d/1naxav7qwzdL9VELjqtYV0KOHT_Dnd2bD/edit?amp;filetype=msword

Якщо залишилися питання чи виникли труднощі, учасники конкурсу можуть звертатися на електронну пошту: office@cehrin.org.

Довідково: Конкурс мініґрантів для мікро-, малих та середніх підприємств у Закарпатській області реалізує ГО «ЦеГрІн Закарпаття» у рамках Проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за фінансування Міністерства закордонних справ Данії та уряду Німеччини за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Партнери проекту: департамент економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА, Закарпатський обласний центр зайнятості, Центр зайнятості вільних людей, АРР «Закарпаття», Інноваційна освіта Закарпаття.

Varosh, за інформацією АРР «Закарпаття»

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