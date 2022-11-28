Закарпаттяобленерго: «Компанія не вирішує, кому дати світло, а кому ‒ ні»

На Закарпатті після останніх масованих обстрілів не було повного блекауту, так само, як в інших західних областях. По всій іншій частині України були повні відключення. Утім, відключення електрики досі тривають – станом на сьогодні дефіцит електроенергії складає 50%. Ситуація вирішується долями секунд.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу генеральний директор ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Олександр Білак.

«Компанія не веде політику, кому дати, а кому – ні. В першу чергу ми забезпечуємо електроенергією об’єкти критичної інфраструктури ‒ лікарні, амбулаторії тощо. Якщо у цей ланцюжок (схему) критичної інфраструктури, потрапляють житлові будинки, то в них є світло. Питання більше до тих, хто в них живе ‒ як вони споживають енергію та чи будуть економити, аби дати іншим, ‒ зазначив він. ‒ Якщо комусь пощастило, що є світло, то не треба цим зловживати. Якщо у вас є світло, покличте сусідів на чай»

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив, що лікарні, очисні споруди в Ужгороді, а також міський водоканал мають автономне живлення, тож вода все ж буде. Працюватиме також і вуличне освітлення: у період, коли люди повертаються з роботи. «Було звернення від патрульних щодо цього, бо побільшало наїздів на пішоходів, аварійних ситуацій. Тому погодили питання, щоб частково залишити вуличне освітлення».

Також Олександр Білак повідомив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли ситуація стане кращою. «Всі атомні станції після відновлення працювали тільки на забезпечення власної потужності. Заново відкрити цю систему можна лише за кілька днів, до тижня. Потрібен час. Ядерні реактори неможливо швидко повернути у нормальний стан».

Наразі вирішили створити робочу групу, аби передусім врахувати потреби освіти – забезпечення електрикою садочків та шкіл, а також загалом швидше реагувати на виклики. Ця робоча група має визначити, чи можна змінити систему енергопостачання, як можна вплинути на графік роботи закладів, а також як забезпечити заклади окремо генераторами чи іншими джерелами живлення.

Varosh

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