Закарпаття виробляє лише третину електроенергії від власного споживання, – Укренерго 

Закарпатська область забезпечує себе електроенергією лише на третину. Решта дві третини споживання надходить із зовнішніх джерел через мережі оператора системи передачі. Про це повідомив під час доповіді під час засідання парламентських комітетів на Закарпатті представник НЕК “Укренерго”.

За статистикою за 2024 рік, споживання електроенергії на Закарпатті склало 2 млрд 78 млн кВт/год, що становить 2% від загального споживання України. Водночас обсяг виробництва на території області – лише 678 млн кВт/год, тобто 0,7% від виробництва електроенергії по країні. Тобто це лише третина від того обсягу електроенергії, який споживає регіон.

Максимальне споживання потужності в області становить близько 300 МВт улітку та 450 МВт узимку. Переважають відновлювані джерела, серед яких 70% – сонячні електростанції.

Сумарна встановлена потужність генеруючих об’єктів Закарпаття становить 565,5 МВт. Із них:

404 МВт – сонячні електростанції,

49,6 МВт – вітрові,

42,7 МВт – малі ГЕС,

41,9 МВт – високоманеврена газова генерація,

17,8 МВт – установки зберігання енергії.

Таким чином, майже 90% генеруючої потужності області припадає на відновлювані джерела, а частка сонячної енергії перевищує 70% від загальної потужності.

Будівництво лише вітряків не розв’язує питання енергетичної надійності області

При цьому, представник Укренерго наголосив: для надійної роботи енергосистеми необхідно збалансовано розвивати всі типи генерації.

Згідно з оцінками компанії, оптимальна в структурі потужностей 35–40% мають становити вітрові електростанції; близько 20% – сонячні, щонайменше 25% – системи накопичення енергії та високомобільні джерела (газопоршневі, газотурбінні тощо).

Разом із тим, за його словами, будівництво лише вітряків не розв’язує питання енергетичної надійності. Так, на кожні 100 МВт генерації потрібно щонайменше 25 МВт пристроїв для балансування, наголосили в НЕК.

Відтак розвиток енергетичного потенціалу Закарпаття потребує не лише збільшення кількості відновлюваних джерел, а й паралельного впровадження систем зберігання енергії та маневрових потужностей, що дозволить підвищити стійкість енергосистеми регіону.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Лара Джон, Unsplash

