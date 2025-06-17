Американське видання The New York Times опублікувало репортаж про життя в Ужгороді та Мукачеві під час війни. Рідкісний осередок відносного спокою — такий висновок зробили журналісти видання, побувавши у двох містах найбільш західної області України.

Галасливий гурт молоді біля супермаркету далеко за північ, відсутність комендантської години, значно менше повітряних тривог та меморіали загиблим воїнам — таким постало Закарпаття перед репортерами.

“Війна зазвичай проявляється лише опосередковано — у тихій процесії солдатського похорону, у меморіалах загиблим, що з’явилися на площах, або в офіцерах, що блукають вулицями. Новини з фронту також надходять від 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття, одного з найстаріших підрозділів України, який зазнав важких втрат під час контрнаступу країни у 2023 році. Але перше, що помічає кожен новачок у регіоні, – це спокій”, — пише видання.

Регіон, “який розташований настільки далеко на захід, що ближче до Венеції, ніж до східноукраїнського міста Покровськ, … став свого роду магнітом” для людей, які рятувалися від обстрілів на сході країни. Журналісти видання поспілкувалися з кількома людьми, які приїхали на Закарпаття через війну і відчули “полегшення. Що десь люди живуть спокійно. Десь люди живуть нормально“.

Розповівши трохи історію краю, яке найостаннішим увійшло до складу СРСР, видання згадало і про ухилянтів, які постійно прагнуть перейти тут кордон, та про військових, які лікуються після поранень на фронті та проходять тут реабілітацію.

«Спокій, який ми тут відчуваємо, повністю залежить від того, що відбувається на східному фронті», — пояснив журналістам письменник, волонтер Андрій Любка.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: The New York Times

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