“Закарпаття: у кадрі та серці”: стартував фотоконкурс про красу й унікальність регіону

На Закарпатті стартував фотоконкурс «Закарпаття: у кадрі та серці».

Його мета – зібрати найкращі авторські світлини, що показують багатогранність життя краю: від гірських краєвидів до місцевих традицій, архітектури та людей, розповів у коментарі Varosh організатор заходу Сергій Денисенко.

Впродовж конкурсу завдяки різноплановим фотороботам організатори хочуть зафіксувати сучасне Закарпаття – таким, яким воно є зараз: край зі своєю автентикою й історією, багатою культурою і природною красою.

Адже, за словами Сергій Денисенка, «Закарпаття – це не лише гори. Це і замки, і винороби, і бограч на вогні, і захисники на кордоні. Це край, який живе поруч із Європою, край перетину культур. І нам важливо зафіксувати цей момент – той, у якому ми зараз перебуваємо. Бо історія твориться щодня, і фото можуть її зберегти».

5 номінацій

Фотоконкурс охоплює 5 номінацій:

Природа Закарпаття — пейзажі, ліси, річки, дикі тварини.

— пейзажі, ліси, річки, дикі тварини. Міста і села — архітектура, панорами, вуличне життя.

— архітектура, панорами, вуличне життя. Люди та традиції — місцеві мешканці, обряди, воїни.

— місцеві мешканці, обряди, воїни. Закарпаття гостинне — туристи, кухня, вино, чани.

— туристи, кухня, вино, чани. Закарпаття унікальне — усе, що не вмістилося в інші категорії.

До участі запрошують як професіоналів, так і аматорів, головна умова — якісні фото, зроблені на території Закарпаття впродовж останніх п’яти років. Роботи мають бути кольоровими, без надмірної обробки й відповідати технічним вимогам.

Сергій Денисенко відзначає: ідея конкурсу – не просто зібрати випадкові кадри, а показати глибину і красу Закарпаття.

Як долучитися

Подати роботи на конкурс можна до 10 серпня 2025 року. За умовами, 1 автор може подавати на конкурс роботи одразу у всіх 5 номінаціях, але не більше.

Результати конкурсу оголосять 22 серпня, напередодні Дня Незалежності. Найкращі роботи визначить експертне журі: представники організаторів, фотографи, видавці.

Переможці конкурсу отримають нагороди, дипломи та цінні подарунки.

Крім того, обрані світлини високохудожньої якості можуть увійти до майбутнього подарункового фотоальбому.

Подати заявку та фото на конкурс можна за посиланням: https://t.ly/PW9SU.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: bodo.ua

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