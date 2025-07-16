Facebook
Instagram
YouTube
Новини

“Закарпаття: у кадрі та серці”: стартував фотоконкурс про красу й унікальність регіону

16 Липня 2025 3

На Закарпатті стартував фотоконкурс «Закарпаття: у кадрі та серці».

Його мета – зібрати найкращі авторські світлини, що показують багатогранність життя краю: від гірських краєвидів до місцевих традицій, архітектури та людей, розповів у коментарі Varosh організатор заходу Сергій Денисенко.

Впродовж конкурсу завдяки різноплановим фотороботам організатори хочуть зафіксувати сучасне Закарпаття – таким, яким воно є зараз: край зі своєю автентикою й історією, багатою культурою і природною красою.

Адже, за словами Сергій Денисенка, «Закарпаття – це не лише гори. Це і замки, і винороби, і бограч на вогні, і захисники на кордоні. Це край, який живе поруч із Європою, край перетину культур. І нам важливо зафіксувати цей момент – той, у якому ми зараз перебуваємо. Бо історія твориться щодня, і фото можуть її зберегти».

5 номінацій

Фотоконкурс охоплює 5 номінацій:

До участі запрошують як професіоналів, так і аматорів, головна умова — якісні фото, зроблені на території Закарпаття впродовж останніх п’яти років. Роботи мають бути кольоровими, без надмірної обробки й відповідати технічним вимогам.

Сергій Денисенко відзначає: ідея конкурсу – не просто зібрати випадкові кадри, а показати глибину і красу Закарпаття.

Як долучитися

Подати роботи на конкурс можна до 10 серпня 2025 року. За умовами, 1 автор може подавати на конкурс роботи одразу у всіх 5 номінаціях, але не більше.

Результати конкурсу оголосять 22 серпня, напередодні Дня Незалежності. Найкращі роботи визначить експертне журі: представники організаторів, фотографи, видавці.

Переможці конкурсу отримають нагороди, дипломи та цінні подарунки.

Крім того, обрані світлини високохудожньої якості можуть увійти до майбутнього подарункового фотоальбому.

Подати заявку та фото на конкурс можна за посиланням: https://t.ly/PW9SU.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: bodo.ua

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Закарпаття: у кадрі та серці # новини Varosh # світлини Закарпаття # Сергій Денисенко # фото Закарпаття # фотоконкурс Закарпаття # фотоконкурс про Закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Будівництво під вітряки на полонині Руній не потребує оцінки впливу на довкілля – висновок Держекоінспекції

ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! вдруге пройде на Закарпатті: 11 кінострічок, лекції, майстерки, виступи

Сертифікати на житло отримала в Ужгороді 21 родина військовослужбовців

Dramox: вистави закарпатських театрів можна подивитися онлайн