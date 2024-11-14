Зменшенню дотаційності обласного бюджету посприяв, зокрема, процес релокації підприємств на Закарпаття.

Про таке, зокрема, під час виступу на 5-му форумі Re:Open Zakarpattia розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Станом на 2021 рік бюджет Закарпатської області складав 2 млрд. 600 млн грн, зараз – 2 млрд. 450 млн грн. Це дещо менше, але при цьому, якщо залежність від держбюджету була 60%, то зараз вона скоротилася до 25%. Це говорить про те, що ми почали заробляти заробляти кошти. Ми стаємо трохи незалежні, а це робочі місця, розвиток самих закарпатців, повернення наших людей», – сказав Мирослав Білецький.

Станом на зараз на Закарпатті працює 282 релокованих підприємства.

Загалом в область релокувалося 40% від усього релокованого бізнесу в Україні, розповів своєю чергою голова Закарпатської облради Роман Сарай. Релоковані підприємства інвестували в економіку області 1 млрд. євро.

«Ці інвестиції ми не відчуємо одразу. Але ці кошти це реалізація проєктів, які триватимуть впродовж років. За рахунок цього змінилася структура обласного бюджету. Рівень дотацій був один із найбільших у державі, а тепер ми зменшумо навантаження на державний бюджет. Наступний рік ще буде дотаційним, але якщо тенденція зберігатиметься, Закарпаття перестане буде дотаційною областю і ми зможемо розвивати свої внутрішні інфраструктурні проєкти сказав Роман Сарай.

Також він додав: разом із тим, що бюджет Закарпаття за обсягом – третій ззаду в списку областей в Україні, Закарпатська область – на 5 місці за рівнем витрат на оборону й армію.

Форум Re:Open Zakarpattia 2024 вже вп’яте відбувся минулих вихідних. Цього року він проходив за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди (програма МАТРА), Міжнародного фонду «Відродження», Fondation de France, Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) в Україні, бізнес-спільноти Re:Open Zakarpattia.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Re:Open Zakarpattia – це щорічний форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області як мультикультурного фронтиру, мосту України до ЄС та НАТО, “пілотного регіону” для структурних реформ, які можуть бути мультипліковані по всій країні.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Наталя Радченко

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