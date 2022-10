Закарпаття почали крутити на Netflix: Відомий сервіс купив права на 7 українських стрічок

«Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent», «Захар Беркут», «Зірки за обміном», «Віддана», «Фокстер і Макс», «Сторожова Застава» та «Поводир – The Guide» з п’тяниці, 14 жовтня доступні на Netflix на території України.

Відповідну угоду уклали відомий сервіс та FILM.UA Distribution.

— Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес етикою ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде», — коментує Євген Драчов, СЕО FILM.UA Distribution.

Зауважимо, що «Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent» є не тільки роботою режисера з Ужгорода Антоніо Лукіча, а й знятий на Закарпатті з залученням місцевих акторів та є про Закарпаття.

Детальніше про це запрошуємо почитати в нашій окремій розлогій публікації Де та як на Закарпатті знімали фільм “Мої думки тихі”: гід-маршрут від режисера Антоніо Лукіча.

