Закарпаття опинилося в п’ятірці регіонів за розміром середньої зарплати

Закарпаття разом з Києвом, Одеською, Дніпропетровською та Львівською областями опинилося в ТОП-5 регіонів України, де з початку війни було зовсім незначне зниження середньої заробітної плати. Дослідження на рахунок того, наскільки впали заробітні плати по Україні з початком повномасштабної війни провів портал finance.ua.

Виявилося, що в серпні у більшій частині регіонів зарплати утрималися від падіння. Зовсім незначне зниження середньої заробітної плати — не більше ніж 2,7% за місяць відчули Київ, Вінниччина та Закарпаття. Закарпаття у цьому списку на 5-й позиції — у нас зарплата впала на 2,4%.

“До п’ятірки регіонів з найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами-лідерами відчутна. В Ужгороді та області роботодавці в середньому пропонують лише 16 200 грн щомісячної компенсації”, — пишуть finance.ua.

Varosh

Фото: ubr.ua

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