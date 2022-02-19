Закарпаття – батьківщина чанів України. Чому варто спробувати саме цей вид відпочинку 

Найкраще закарпатське СПА – це чани. «Поваритися» у цілющій воді до нас приїздить чимало охочих, та й місцеві не втрачають кожної нагоди.

Нещодавно в селі Лумшори, на території альп-отелю «Давір» відбулась зустріч власників та керівників чанів Закарпатської області. Це перша подібна зустріч, на регіональну рівні в Україні.

Чому в Лумшорах – тому що, це столиця чанів, чому в Закарпатті – тому що, це батьківщина чанів України. Саме звідси почалася традиція відпочинку та релаксації в чанах, які стали популярною водною терапією в усіх регіонах України.

За словами, Михайла Ворожильника, одного з засновників чанної традиції України та Закарпаття зокрема, ми здатні конкурувати на ринку чанів та вигравати.

Іван Погоріляк, навів приклад того що Закарпатська область, історично має значно більше культури та традицій чанного відпочинку, через перетин історичних періодів, смаків, пам’яті.

Федір Шандор, запропонував створити платформу обміну інформацією, щоб разом представляти інтереси, формувати культуру споживання, просувати нові послуги, давати поради один одному та разом збільшувати реалізацію продуктів та послуг: таких як чанний велнес, SPA, чанної гастрономії, чанні інновацій, використання оточуючого середовища – гори, річки, ліси.

Учасниками зборів, а це представники з трьох районів Закарпаття, оголошені напрями, що можуть об’єднати виробників, а саме:

Спільні цілі, що стосуються питання розвитку культури виробництва та споживання чанн послуг

Популяризація гасла “Закарпаття – батьківщина чанів України”

Спілкування, про технології, гідросировину та відповідність до локальних традицій

Про оцінку праці та цінування праці

Про різновиди чанів, якість продукції, дизайн, форму та зміст, ідентичність.

За словами Олександра Коваля, керівника “Турінформ Закарпаття”, важливо, щоб кожен заклад, що пропонує якісний продукт, став візитівкою свого регіону, громади, краю. Ми маємо пишатися цим, важливо, що б місцеві жителі рекомендували чанні візитівки свого міста, від Ясіня до Ужка.

На зборах, домовились про узгодження спільних дій найближчим часом, про вироблення як індивідуальних так і спільних дій, направлених на спеціалізацію закарпатських, під регіональний аспект краю, формування іміджу Закарпаття, як батьківщини чанів України».

Чан – це велетенська металева посудина-казан, в яку заливають мінеральну воду, інколи додають трави та ефірні масла. Чани можуть бути різного розміру, залежно від цього поміститися може від 2 до 10 чоловік. Уся процедура відбувається під відкритим небом – за будь-якої пори року. Часто поряд із чанами є водойма з холодною водою, в яку відвідувач занурюється кілька разів за годину, досягаючи контрасту температур. Зазвичай температура води у чані – 40 градусів.

Чи не найбільше з чанами асоціюються Лумшори, але їх на Закарпатті є кілька десятків – на Берегівщині, Великоберезнянському, Виноградівському, Міжгірському, Мукачівському, Перечинському, Рахівському та інших районах.

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Головне фото – Карл Смутко