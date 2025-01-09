За підсумками 2024 року місцеві бюджети поповнились на рекордну суму – 23 мільйони 171 тисячу 400 гривень туристичного збору, що на 4,6% перевищує показники попереднього року. Тоді до місцевих бюджетів Закарпатської області було сплачено 22 млн 160 тис. 700 грн туристичного збору. Це, своєю чергою, було на 13,8% більше аналогічного періоду 2022 року.

Цікаво, що більшу частину надходжень забезпечили саме фізичні особи, сплативши 12,8 мільйона гривень, тоді як внесок юридичних осіб склав 10,4 мільйона.

Справжньою туристичною перлиною регіону стало село Поляна, яке принесло до місцевого бюджету майже 4,5 мільйони гривень. Не набагато відстав і обласний центр Ужгород із показником у 4 мільйони. Трійку лідерів замкнуло село Баранинці, поповнивши скарбницю на 2,3 мільйона гривень. Особливу увагу привертають і інші туристичні магніти регіону: Косонь із внеском у 1,6 мільйона, історичне Мукачево – 1,6 мільйона та місто термальних вод Берегове – 1,3 мільйона гривень. Не відстають і гірські курорти – Пилипець та Вишка разом принесли понад 1,6 мільйона гривень.

Аудіогід туристичними місцями Берегівщини розробили на Закарпатті

— Санаторії регіону активно співпрацюють з ЗСУ та відновлюють і лікують військовослужбовців, при цьому постійно розширюють лікувальну та рекреаційну базу і стають основним центром відновлення населення країни, — сказала Varosh директорка Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра. — Згідно з наданою 12 закладами інформацією, за час воєнного стану було безкоштовно оздоровлено 8 065 військовослужбовців та їх родин, а також 27 731 — зі знижкою.

Туристичний потенціал Закарпаття Управління представило у Тіролі (Австрія) та Задарській Жупанії (Хорватія), щоб напрацювати спільні кроки та для обміну досвідом у сферах туризму, діджиталізації та надання адміністративних послуг. Також налагодили зв’язок з угорською стороною у сфері бальнеологічного та туристичного потенціалу.

Кошти від туристичного збору спрямовуються на розвиток інфраструктури (дороги, парковки, туристичні маршрути); організацію культурних заходів та підтримку екологічних ініціатив.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото та графік Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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