Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ в Берегові офіційно став університетом. Процес трансформації інституту в університет розпочався минулого навчального року, коли завершився термін дії попередньої концепції розвитку закладу, розповів Varosh ректор закладу Степан Черничко.

Детальний аналіз відповідності закладу ліцензійним вимогам України, положенням Закону про вищу освіту та акредитаційним стандартам показав, що інститут повністю відповідає всім вимогам до закладів вищої освіти типу “університет”.

За словами ректора, зміна статусу – це не просто перейменування. Головна мета трансформації – можливість запровадити освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, тобто підготовку докторів філософії (PhD).

— Це дозволить забезпечити підготовку нових наукових кадрів для закладу, а наші випускники матимуть змогу продовжувати навчання вдома, на Закарпатті, а не виїжджати за кордон. Адже відомо, що більшість тих, хто їде навчатися за кордон, не повертається, – пояснив Степан Черничко.

Ректор додає, що для студентів зміна статуту інституту на університет суттєвих змін не передбачає, адже дипломи, як і раніше, видаються на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікатів акредитації.

Особливості закладу

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (з 2025 року – університет) було засновано у 1996 році у Берегові. Це приватний навчальний заклад, який має кілька особливих характеристик.

Багатомовність навчання. Освітня діяльність проводиться трьома мовами – угорською, українською та англійською. Є спеціальності з виключно угорською мовою викладання (угорська філологія, початкова освіта), українською (українська філологія, переклад) та англійською (англійська філологія). На деяких програмах студенти можуть самостійно обирати мову написання дипломних робіт. Наразі в закладі навчаються студенти з Львівської, Київської областей та Харкова.

Фінансування. Заклад є приватним університетом, який фінансується засновником – благодійним фондом “Закарпатський угорський інститут”, різними грантами, а також за підтримки угорського уряду.

Визнання дипломів. Усі дипломи університету – державного зразка України та визнаються в країнах Європи. Зі слів ректора, нещодавно випускниця закладу, яка працює вчителькою історії у Великобританії, отримала підтвердження кваліфікації і продовжує успішно там працювати.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: будівля університету/сайт закладу

