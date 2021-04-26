Закарпатський туристичний шлях: як пройти головним пішохідним маршрутом Українських Карпат

– Ми всі любимо Карпати, але майже ніхто не проходив класичний Закарпатський туристичний шлях, тому вирішили в 2021 перевірити маршрут особисто. Його довжина складає 398 км. Йти будемо частинами, оскільки ніхто не відміняв роботу. Щоб від походу була користь, будемо збирати та зносити сміття, оновимо інформацію про стан маркування маршрутів та зробимо ЗТШ трохи відомішим, – кажуть організатори.

Етапи проходження:

3 травня: Руський Мочар – Дубовий гай – 9 км

8-9 травня: Дубовий гай – Стужиця – Верховина Бистра – 30 км

15 травня: Верховина Бистра – Перевал – 14 км

29-30 травня: Перевал – Великий Верх – Біласовиця – 30 км

6 червня: Біласовиця – Воловець – 21 км

12-13 червня: Воловець – Кичера – Міжгір’я – 45 км

26-28 червня: Міжгір’я – Пішконя – Колочава – Усть-Чорна – 48 км

24-25 липня: Усть-Чорна – Герашаска – Кваси – 44 км

14-15 серпня: Кваси – Петрос – Говерла – Бербенескул – полонина Лемська – 43 км

11 вересня: Полонина Лемська – Піп Іван Чорногірський – Васкул – 17 км

25-27 вересня: Вихід – Стіг – Неняска – Піп Іван Мармароський – Струнги – Ділове – 54 км

Організатори походу

Аліса Смирна. Гідесса і гірський провідник з Закарпаття. Спеціалізується на культурних, вело- і піших турах.

Гідесса і гірський провідник з Закарпаття. Спеціалізується на культурних, вело- і піших турах. Сергій Прокоп. Гірський провідник, екскурсовод. Ідейний натхненник спільноти Екскурсії Закарпаттям.

Гірський провідник, екскурсовод. Ідейний натхненник спільноти Екскурсії Закарпаттям. Віктор Стинич. Мандрівник, блогер. Автор проекту Подорожуй. Відвідав 60 країн.

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