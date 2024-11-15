Закарпатський сир представили на World Cheese Awards у Португалії

Закарпатський “Мамин сир” сироварки з села Золотарьово на Хустщині Наталі Ковач — єдиний із Закарпаття — представлений на найбільшому сирному конкурсі у світі World Cheese Awards. На конкурс жінка обрала два найбільш популярні серед покупців сорти сира — свіжі витримані «Вуйош» та «Лопта» з коров’ячого молока.

— Я побачила, що оголосили конкурс і подала заявку на участь, — розповіла Наталя Ковач Varosh. — Тут сири розділені на категорії — м’які, напівтверді, тверді, свіжі, витримані — є багато номінацій, сири оцінює комісія. Атмосфера тепер досить напружена, всі хвилюються і зосереджені на результаті. Я, коли надсилала сири, не очікувала на приз, чесно, в мене була ціль — побачитися з іншими сироварами, бо це для мене інший рівень.

Судді оцінюють сири за власними вподобаннями, розповіла Наталя Ковач. За одним столом можуть виграти всі сири, а може не виграти жоден.

Загалом на конкурсі World Cheese Awards, який цього року проходить у м. Візеу, Португалія. До участі у конкурсі традиційно допускаються як великі сирні підприємства, так і крафтові виробники. Від України беруть участь «Lel’», Кіровоградщина; «Rory», Київщина; «WineTime», Київщина; «Будз Баран», Івано-Франківщина; «Гарбузовий рай», Львівщина; «Доообра ферма», Київщина; ​​«Зінка», Київщина; «Клуб сиру», Черкащина; «Мамин сир», Закарпаття; «Мукко», Львівщина та «Станіславська сироварня», Івано-Франківщина.

Загалом на конкурсі представлено 4700 сирів.

“Уже сьогодні будуть відомі результати, тому стежте за нашою сторінкою, щоб першими дізнатися новини про сири-переможці”, — йдеться на сторінці конкурсу.

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Зоряна Попович, Varosh.

Фото зі сторінки Наталі Ковач у Фейсбуці

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