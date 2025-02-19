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Закарпатський письменник Олександр Гаврош уклав антологію української художньої прози про Першу світову війну  

19 Лютого 2025 20

Презентація книги «Наша Перша світова», до якої увійшли прозові твори українських письменників про події Першої світової війни, відбудеться в Ужгороді 21 лютого.

Антологія вийшла друком у харківському видавництві «Фоліо». Упорядником книги є ужгородський письменник та журналіст Олександр Гаврош.

До книги увійшли прозові твори 12 авторів, які були сучасниками або безпосередніми учасниками подій Першої світової війни. Серед них також – і закарпатський письменник Василь Ґренджа-Донський.

Про унікальність та особливість книги та роботу над нею Олександр Гаврош розповів у коментарі Varosh.

– У 2014 році виповнилося 100 років від початку Першої світової війни. Україна була безпосередньо ареною страшних воєнних подій столітньої давності, бої відбувалися також і на Закарпатті, на наших перевалах.

Але якось так склалося, що навіть у столітній ювілей, як і до того, ми не мали книги, в якій були б зібрані прозові твори, враження, рефлексії про цю війну. Тож мені спало на думку укласти такий збірник. Для того, аби відібрати найкращі твори, я багато перечитав художньої літератури на відповідну тему, працював над цим кілька років.

До збірки увійшли твори 12 авторів, 10 з яких – безпосередньо з заходу України, адже найбільш кровопролитні бої відбувалися власне на територіях Волинської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської, Закарпатської областей. Разом із тим, до антології увійшли й тексти з території підросійської України, які служили в армії та описали свої враження у художній прозі.

Серед авторів, чиї твори представлені у книзі, – Роман Купчинський, який був січовим стрільцем. Марко Черемшина, який описав події Першої світової війни на Гуцульщині. Степан Васильченко, Василь Стефаник,  Ольга Кобилянська.

Повість Осипа Турянського «Поза межами болю», в якій він пише про свій досвід військовополоненого. Катря Гриневичева, яка описує, що бачила у таборах для переміщених осіб. Клим Поліщук – репресований у 30-х роках письменник, який у роки Першої світової був солдатом російської армії. Новели Осипа Маковея, в яких він описує вже післявоєнну ситуацію і перші повоєнні роки.

Також в антології представлений фрагмент біографічного роману Василя Ґренджі-Донського, в якому він розповідає, як воював в угорській армії. Цей твір маловідомий на Закарпатті, над ним письменник працював в останні роки життя і так його й не дописав.

Таким чином, каже Олександр Гаврош, антологія є своєрідною палітрою: крізь прозові, короткі, але дуже змістовні твори, можна побачити й те, як проходили військові дії, і як в ті роки виживало цивільне населення.

Перший відгук на збірку написав професор історії Сергій Федака, відзначивши, що книга читається на одному подиху і є дуже суголосна воєнному часу, в якому нині живе Україна. Відтак презентацію вирішили проводити у сороковини з дня смерті Сергія Федаки та присвятити її пам’яті професора.

Книгу «Наша Перша світова (1914-1918): антологія української художньої прози» представлять читацькому загалу 21 лютого о 16:00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка в Ужгороді.

Утім уже зараз вона доступна для придбання у книгарнях, а також є в електронному варіанті.

Наша Перша світова

Презентація книги “Наша перша світова” відбудеться в Ужгороді

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Каріна Асад

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