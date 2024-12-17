Закарпатський письменник Андрій Любка став лауреатом премії ім. Джозефа Конрада

Оголошення переможця цьогорічної премії ім. Конрада відбулося напередодні під час прямої трансляції.

Цього року у трійку фіналістів премії ім. Джозефа Конрада-Коженьовського, з поміж яких обирали переможця, крім Андрія Любки увійшли також письменник, культуролог, куратор мистецьких проєктів Олександр Михед та поетеса, волонтерка й військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз.

Відповідно до рішення журі, лауреатом премії ім. Джозефа Конрада став закарпатський письменник та волонтер Андрій Любка, повідомляє Польський інститут у Києві.

За умовами премії, переможець отримує грошову винагороду у розмірі 5 тис. євро та піврічну стипендію у Польщі в рамках програми Міністерства культури та національної спадщини РП «Gaude Polonia», координатором якої є Національний центр культури (Партнер Премії).

Як повідомив Андрій Любка, фінансовий еквівалент премії – 5 тис. євро, він спрямує на закупівлю пікапа для ЗСУ.

Як відомо, Андрій Любка від початку повномасштабної війни організував роботу волонтерської команди, яка закуповує та постачає на фронт автомобілі. За цей час йому вдалося придбати для військових 325 автівок.

Премія ім. Джозефа Конрада заснована 2007 року Польським Інститутом у Києві. Цього року її вручали вдев’яте. Премію присуджують українському письменнику/письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

Цьогорічну трійку фіналістів українсько-польське журі обирало зі списку претендентів, запропонованих 49 інституціями та приватними особами польсько-українське журі. При цьому звертали увагу на україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

У різні роки переможцями премії ім. Джозефа Конрада були Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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