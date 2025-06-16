Закарпатський обласний краєзнавчий музей святкує 80-річчя: програма заходів

20 червня 1945 року постановою про відкриття Народного музею було створено тепер уже Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького. Цьогоріч заклад святкує 80-річний ювілей.

Про програму заходів з нагоди свята йшлося під час пресконференції в Ужгороді. Так, 80-ту річницю з дня створення у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї відзначатимуть впродовж двох днів.

19 червня: наукова конференція «Музей як осередок збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону»

19 червня з нагоди ювілею у закладі відбудеться наукова конференція «Музей як осередок збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону». Як розповів старший науковий співробітник відділу історії та краєзнавства Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т.Легоцького Маріан Токар, участь у форумі візьме понад 80 науковців, вчених, експертів-музеєзнавців, архівознавців з України та з-за кордону.

«Маємо також представництво 12 закладів вищої освіти, зокрема, зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова. Запрошені і представники громадських організацій, які активно плекають історико-культурну спадщину плекають. Долучаться і представники зі Словаччини, Угорщини, Австрії, Мальти. За такою масштабною географією і представництвом це буде найбільша подібна наукова конференція, що колись відбувалася у стінах нашого музею», – сказав Маріан Токар.

Програмою форуму передбачено проведення пленарного засідання і робота трьох секцій. Відтак буде прийнято резолюцію з рекомендаціями для музейників України. Матеріали конференції згодом опублікують у науковому віснику Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Легоцького.

Другий день: святкові заходи для відвідувачів

На другий день святкувань, 20 червня, адміністрація музею підготувала низку культурно-мистецьких та розважальних заходів для відвідувачів. Святкова програма стартує на території музею об 11:00, вхід для гостей цього дня буде вільний, розповіла директорка Закарпатського обласного музею ім. Легоцького Ольга Шумовська.

Відкриє святкову програму виступ ансамблю народних інструментів «Мозаїка» Одеської обласної філармонії ім. Д. Ойстраха. За словами Ольги Шумовської, концерт триватиме впродовж години, і за цей час музиканти виконають 13 музичних номерів.

О 14:00 годині у музеї відбудеться відкриття нової експозиції «Замки Закарпаття».

А вже на 15:00 заплановано відкриття виставки «Ужгородський замок – знаковий експонат музею», де можна буде побачити світлини з музею – від найдавнішої до найсучаснішої.

О 15:30 розпочнеться культурна програма, підготовлена студентами та викладачами Закарпатської Академії культури і мистецтв.

О 16:30 стартує 40-ва виставка членів молодіжної «Фокус групи»: молоді художники Академії мистецтв та учні художньої школи представлятимуть роботи, створені впродовж триденного пленеру в Ужгородському замку.

Як розповіла Ольга Шумовська, нині Закарпатський обласний краєзнавчий музей проводить активну роботу і постійно розвивається. Лише за минулий місяць тут було проведено 50 заходів. За кількістю відвідувачів музей посідає друге місце в Україні, а Ужгородський замок – входить у п’ятірку найкращих.

На сьогодні колекція Закарпатського обласного краєзнавчого музею налічує близько 182 тис. пам’яток, додала завідувачка відділу фондів музею Анастасія Хома. При цьому колекції постійно поповнюються, зокрема, й через дарування та передачу експонатів, вилучених під час незаконного перетину кордону. Ще одним джерелом комплектування музейного фонду є археологічні знахідки, що проводяться на території замку.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА та Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького

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