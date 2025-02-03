Закарпатський народний хор провів майстеркласи для українців Бразилії

Впродовж трьох тижнів провідні хореографи України проводили майстеркласи для українців Бразилії та Аргентини.

Відповідно до договору про співпрацю між Товариством українців Бразилії та Закарпатським народним хором, майстеркласи закарпатського танцю й пісні у бразильському місті Куритиба проводили також керівниця Закарпатського народного хору Наталія-Петій Потапчук та хореографка колективу Ірина Кізюр.

«Ми працювали з хоровими й танцювальними колективами українців Бразилії та Аргентини. У майстеркласах взяла участь величезна кількість людей, всі дні поїздки були дуже насичені – ми працювали по 10-12 годин. Нині в Бразилії проживає близько мільйона українців, в Куритибі є суботня українська школа ім. Лесі Українки. З дітками цієї школи ми також вивчали українські народні пісні та колядки, зокрема, й нашу закарпатську «Ой, Марічко, чичері», – розповіла у коментарі Varosh Наталія Петій-Потапчук.

Окрім представників із Закарпаття, майстеркласи для українських колективів у Бразилії проводили також балетмейстер академічного фольклорно-етнографічного ансамблю “Калина” з Києва Андрій Демещук та балетмейстер Волинського народного хору Валерій Смирнов.

Серед інших, активними учасниками майстеркласів стали представники українського фольклорного ансамблю «Барвінок». Власне, диригент колективу, голова товариства українців Бразилії Філіпе Орестене свого часу «вийшов» на Закарпатський народний хор і запропонував культурну співпрацю.

«Я багато розповідала на майстеркласах про наші народні пісні, про українські традиції, про Карпати. Більшість українців, які проживають в Бразилії – нащадки емігрантів, що переселилися близько 100 років тому, більшість із заходу України. Їм все цікаво про нашу країну, вони слідкують за ситуацією.

Я була вражена, коли прийшла на перше заняття в зал і побачила, що всі присутні – у футболках із надписами «Слава Україні», «Я – українець» або «Я – українка». Вони зберігають культуру, традиції своїх предків, збирають кошти та передають їх в посольство України для ЗСУ», – розповіла Наталія Петій-Потапчук.

Представниці Закарпатського народного хору показали на майстеркласах, зокрема, й вокально-хореографічну композицію «Ой, на горі винобрання» у постановці Клари Балог. Хореографка Ірина Кізюр поставила для танцюристів хореографію, Наталія Петій-Потапчук – вивчила з хором вокальну частину, записані партитури для оркестру передали музикантам.

Загалом же завдяки потужному представництву українських балетмейстерів, котрі на майстер-класах ставили фрагменти різних танцювально-вокальних композицій, була представлена різноманітна палітра української культури, каже пані Наталія.

Вже зараз, за її словами, Закарпатський народний хор разом із фольклорним ансамблем «Барвінок» будують плани культурної співпраці на майбутнє. Серед іншого, говорили про можливість візиту колективу з Бразилії на Закарпаття або навіть спільний концертний тур Україною та Європою. Утім втілення цих амбітних планів у життя буде залежати від фінансових можливостей.

«Під час цієї поїздки ми побачили, що на іншому кінці світу є шматочок України. Побачили, що в Бразилії є дуже багато людей, які вважають себе українцями, люблять Україну і є її великими патріотами. Вони знають старовинні українські пісні, навіть ті, які вже й у нас не дуже можна зустріти. Ці елементи культури передавалися із покоління в покоління. Дуже важливо тримати зв’язок з українською діаспорою, яка є головною рушійною силою для того, щоб про Україну знали, для створення іміджу країни та щоб говорити правду про те, що відбувається», – сказала Наталія Петій-Потапчук.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Наталією Петій-Потапчук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.