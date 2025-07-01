Закарпатський муздрамтеатр запрошує на закриття сезону

Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв цими вихідними закриває свій 79-й театральний сезон. Закриває потужно: прем’єрою вистави «Емігранти» за п’єсою польського драматурга Славомира Мрожека та показом масштабної постановки «Річард ІІІ» у Невицькому замку.

Благодійність та інклюзивність

Загалом за цей театральний рік актори зіграли 10 прем’єр, з них три 3 поставлені запрошеними режисерами. Започаткували екскурсії “За лаштунки на користь ЗСУ”, почали співпрацювати з театральною студією «To Bee» і вперше провели дитячий театральний фестиваль «Золота китиця». Проводячи екскурсії за лаштунки театр зміг зібрати понад 400 000 гривень на підтримку Збройних Сил України. Гроші скеровували щоразу на актуальні збори волонтерів чи безпосередньо на фронт.

Інклюзивні вистави для людей з вадами слуху та зору почали показувати в Закарпатському муздрамтеатрі

А ще цього року відкрили театральний музей та виграли грант по інклюзії від Українського культурного фонду.

— В рамках попереднього гранту ми ставили таблички Брайля, робили пандуси. Зараз нам дали дофінансування, ми зробимо нову виставу і удосконалюємо наш театр для людей з порушеннями слуху і зору, — розповів Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець. — Будемо проводити майстер-класи для людей з інвалідністю, виключно по театральному мистецтву, тобто ми будемо залучати дуже багато людей до театру. Театр буде відкритий для можливостей.

Крім того, зараз у театрі займатимуться благоустроєм прибудинкової території зі сторони набережної: почистять пам’ятник Духновичу, облагородять територію перед театром та встановлять лавички. Беруться до робіт уже з липня. Проводитиметься облаштування коштом Закарпатської ОВА, каже Рудольф Дзуринець.

“Річард ІІІ” у замку

Ідея поставити якусь історичну виставу в Невицькому замку була в Рудольфа Дзуринця давно, але щоразу не доходило до її втілення. Та тепер усе зійшлося: Рудольф Дзуринець домовився з Оноківською ТГ, отримав підтримку обласної ради та ОВА і запрошують на виставу до замку.

— Гратимемо у внутрішньому дворику замку, де криниця, — пояснив він. — Місця там обмаль, можемо розташувати там тільки 200 людей. Грати будемо недалеко від людей, десь на відстані витягнутої руки, але ми менше всього переймаємося за комфорт, тому що хочемо максимально витримати оцю часову епоху середньовіччя. Ми веземо з собою мінімум реквізиту, адже головним буде замок.

Фестиваль “Золота китиця”: “Хочемо сформувати дитячу театральну спільноту”

Вистава відбуддеться 12 липня. За словами Дзуринця, ще залишилося десь 20 квитків.

80-й театральний сезон

Новий сезон для Закарпатського муздрамтеатру буде ювілейним. Відкриють його у вересні, а впродовж року планують дві величезні масштабні роботи, одна з яких — рок-опера “Енеїда”, яку поставить запрошений режисер.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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