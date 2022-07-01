Закарпатський муздрамтеатр закриває 76-й театральний сезон. 7 працівників закладу – на передовій

Цими вихідними Закарпатський музично-драматичний театр покаже останні вистави перед відпусткою і закриє 76-й театральний сезон. Директор і художній керівник театру Василь Марюхнич каже, що цей сезон був найскладнішим з усіх попередніх: окрім епідемії ковіду, театр стикнувся з питаннями і потребами війни з росією. Семеро працівників театру, серед яких і провідні актори, пішли на фронт.

— На великій сцені працівники плели маскувальні сітки, — розповів він. — Велася велика робота із тимчасово переміщеними особами, для яких гралися безкоштовно вистави і проводилися різноманітні майстер-класи. Театр надав свій простір і для колег із Донецького академічного обласного театру з міста Маріуполя, які вже розпочали роботу в Ужгороді.

Василь Марюхнич розповів, що водночас із викликами часу театр показав п’ять нових прем’єр: це оперета братів Шерегїів «До зустрічі з тобою…» у постановці народного артиста України Анатолія Філіппова.

— Заслужений діяч мистецтв України Анатолій Канцедайло з Дніпра поставив моновиставу Олександра Гавроша «Чіріклі» за творами ромського письменника Миколи Бурмека-Дюрі. Цей проєкт реалізувався у співпраці із Ромською програмою Міжнародного фонду «Відродження». Три прем’єри підготував заслужений артист України Михайло Фіщенко. Це дитячі вистави за п’єсами Марини Смілянець «Майстри чудес» та «Країна серйозних» і моновиставу Неди Неждани «Отвєтка». Останньою наш театр представив у міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії».

Тож, у суботу, 2 липня, на великій сцені зіграють оновлені роботи: о 12.00 – музичну казку «Цвіт папороті» (режисер Анатолій Філіппов), а о 18.00 – безсмертну українську комедію «По ревізії» (режисер поновлення Михайло Фіщенко).

Завершиться 76-й театральний сезон у неділю, 3 липня, о 18.00 музичною драмою І.Карпенка-Карого «Про що плачуть верби» у постановці заслуженого артиста України Василя Шершуна.

Василь Шершун розповів: виходять актори з віпустки 30 липня.

— Відбуватимуться репетиції над новими виставами і здійснюватимуться вводи на роліі артистів у діючий репертуар. З датою відкриття сезону будемо визначатися у серпні місяці. Обставини підкажуть, як і коли.

Varosh

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