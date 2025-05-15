Закарпатський муздрамтеатр готує виставу та майстерки із залученням людей з інвалідністю

Вистава для дітей з головними героями – тваринками з особливостями, а також майстерки для діток з театрального мистецтва із залученням людей з інвалідністю – так у найближчі місяці у Закарпатському обласному музично-драматичному втілюватимуть інклюзивний мистецький проєкт «Чути серцем – театр рівних можливостей та творчості»

Саме з цим проєктом головний театр області виграв конкурс від Українського культурного фонду за грантовою програмою «Стійкість суспільства через культуру», розповіла у коментарі Varosh заступниця директорка театру з організаційної роботи Наталія Васянович.

«Наш проєкт покликаний створити умови для професійного розвитку та самореалізації людей з інвалідністю і розкрити їх творчий потенціал, покращити їхнє сприйняття культурного простору. Він спрямований переважно на дитячу аудиторію, на виховання в дітях толерантності, емпатії та правильного розуміння інклюзії», – сказала Наталія Васянович.

Інклюзивна вистава-казка та майстерки

У межах проєкту обласний муздрамтеатр створить виставу-казку для дітей, залучивши до роботи над нею людей із інвалідністю. Головними героями казки стануть тваринки з особливостями, які транслюватимуть маленьким глядачам цінності рівності, дружби та взаємопідтримки.

Також впродовж літа в межах проєкту в Закарпатському муздрамтеатрі проведуть низку майстерок для дітей з акторської майстерності, сценічних рухів і пластики, зі створення декорацій та костюмів. Майстер-класи проводитимуть професійні актори театру – митці з інвалідністю.

«Це будуть дуже цікаві 2-3-денні майстерки. Ми співпрацюємо з організаціями з підтримки людей з інвалідністю, тож запрошуватимемо на них і діток з інвалідністю. Так само будемо запрошувати їх на репетиції вистави, щоб вони побачили наживо, як відбуваються всі ці процеси», – розповіла Наталія Васянович.

У такий спосіб, за її словами, в облмуздрамтеатрі прагнуть долучиться до формування нового покоління, яке сприймає людей з інвалідністю як рівноправних членів суспільства.

Створити казку-виставу для діток з інклюзивними елементами планують до осені: прем’єра орієнтовно відбудеться у вересні-жовтні.

Про всі заплановані проєктом на літо майстерки повідомлятимуть на своїй сторінці у Фейсбуці, щоб охопити якомога більшу аудиторію охочих, додала Наталія Васянович.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка Закарпатського облмуздрамтеатру у Фейсбук (з вистави “Бременські музиканти”)

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