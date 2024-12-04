Закарпатський мед зареєстрований як географічне зазначення

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – Мед Закарпаття/Закарпатський мед.
Йдеться про мед, зібраний в межах Закарпатської області. Заявку на отримання географічного зазначення подала Закарпатська спілка пасічників “Срібний край”, повідомляє ІР Office.
Закарпатський мед – це натуральний монофлорний або поліфлорний, квітковий або падевий мед, вироблений бджолами Карпатської породи. Специфіка медів Закарпаття полягає в особливостях медоносної флори, яку відвідують бджоли впродовж періоду цвітіння.
Такий мед характеризується особливим кольором – від світло-бурштинового до темно-бурштинового, а також ароматом –сильним та довгим, типовим для місцевої флори Закарпаття, з нотками стиглих фруктів та пікантним післясмаком.
Залежно від медоносної флори, яка змінюється разом з висотою над рівнем моря та пір року, закарпатські меди належать до кількох груп. Серед них виділяють кілька типових місцевих монофлорних медів:
Меди, зібрані навесні:
Меди, зібрані влітку:
Меди, зібрані восени:
Існують також і купажі вищезазначених медів.
Географічне зазначення – це позначка, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження. Географічне зазначення підтверджує, що товар вироблено з використанням місцевих ресурсів, природних і людських, а тому він є унікальним та має відмітні якісні характеристики, що нерозривно пов’язані саме з місцем його виробництва.
Виробники продуктів із зареєстрованим географічним зазначенням мають захист продукції від недобросовісної конкуренції, конкурентні переваги завдяки підтвердженню високої якості й унікальності продукту, можливість збільшувати обсяги збуту в Україні та за її межами. Для споживача продукти з географічним зазначенням — це гарантія оригінального походження продукту з тієї місцевості, де він вироблений. Географічне зазначення для регіонів сприяє збереженню місцевих традицій, розвитку туризму та локального бізнесу.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Цензор
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