Закарпатський краєзнавчий музей святкуватиме своє 79-річчя

Закарпатський краєзнавчий музей ім.Т.Легоцького святкуватиме в четвер, 20 червня, 79 річницю з дня створення у 1945 році. Зі слів директорки музею, Ольги Шумовської, святкова програма почнеться з 14-ї години.

У програмі буде лекція про Тиводара Легоцького, засновника музейної справи на Закарпатті:

— Саме Тиводар Легоцький зібрав у давнину перший музей на 8 тисяч експонатів, більша частина їх зараз знаходиться в нашому музеї, — розповіла директорка.

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Цього дня відкриють також для огляду експозицію “Артефакти Ужгородського замку”, яка містить археологічні знахідки з розкопок Церкви Св.Юрія. Понад 100 предметів знайшли археологи під час розкопок руїн церкви та передали в музей. Відкриття експозиції анонсують на 15:00 20 червня.

Далі в програмі буде презентація музичного доповнення до експозиції “Народні музичні інструменти та народний одяг Закарпаття”.

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— Унікальність цієї експозиції в тому, що жоден музей на Закарпатті не має експозиції, присвяченої музичним інструментам. Ми вирішили ці музичні інструменти “оживити”, щоб вони заграли: до кожного інструмента із 7 найцікавіших ми підготували QR-коди і за цим посиланням можна буде почути, як звучить трембіта чи цимбали, — розповіла Ольга Шумовська.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Ольгою Шумовською

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