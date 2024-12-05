Закарпатський “Комінвестбанк” визнали неплатоспроможним

Правління Національного банку України ухвалило рішення про зарахування АТ “Комерційний інвестиційний банк” (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних.

“Рішення ухвалено у зв’язку з неприведенням АТ «Комінвестбанк» своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку” — пояснили в Нацбанку.

Там пояснили, що частка фінансової установи на ринку становила 0,04% усіх активів неплатоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року. Також банк є 52-м за розміром загальних активів (1,43 млрд грн) серед 62 українських банків. “Відповідно зарахування АТ «Комінвестбанк» до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України”, — кажуть в установі.

Що цьому передувало

8 серпня 2024 року правління НБУ, керуючись статтею 75 закону України “Про банки і банківську діяльність”, ухвалило рішення зарахувати Комінвестбанк до категорії проблемних. Зробили це через здійснення банком ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників. Йшлося про неналежну організацію системи внутрішнього контролю, недостатність доходів банку, а також виявлення систематичного подання та оприлюднення недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

Нацбанк також встановив, що від дня зарахування Комінвестбанку до категорії проблемних, банк продовжував здійснювати ризикову діяльність, а менеджмент і власники не вжили належних заходів для запобігання зарахуванню банку до категорії неплатоспроможних.

Єдиний закарпатський

Комінвестбанк був створений 16 грудня 1992 року і залишається єдиною юридичною особою в Закарпатській області.

Банк має 40 відділень на балансі Головного банку, розташованих головним чином на території Закарпатської області та в містах Києві, Львові, Одесі, Дніпрі.

Згідно з опублікованою інформацією, понад 42% акцій Комінвестбанку належать орендному підприємству «Ужгородський коньячний завод», 25% – ТОВ «Плодоовоч – УЗЖ» та майже 33% акцій належать ТОВ «Латуж».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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