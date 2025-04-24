«Восени минулого року я брала участь у зйомках проєкту «Супермама». Показ епізоду за моєї участі під назвою «Закарпатські матусі» відбувся цього місяця. Власне з нагоди моєї участі у шоу ми й записали пісню «Мамка із Карпат», – розповіла у коментарі Varosh Ірина Янцо.

За її словами, задум написати пісню виник у відповідь на пропозицію від знімальної групи проєкту, в якому вона брала участь. У шоу Ірина постає в образі карпатської чаклунки під іменем Анця, аби в такий спосіб також розповісти глядачам проєкту про гурт.

Вже після завершення фільмування на Закарпатті народився спершу текст, а затим і мелодія майбутньої пісні «Мамка із Карпат». Аранжування для композиції зробили Віктор Янцо та Володимир Ульянов.

«Я хотіла створити пісню не власне про шоу, а саме про мамку із Карпат. Кліп на пісню знімали у березні цього року. Частково відзняли його просто неба – серед гарних краєвидів у селі Пузняківці та на базальтових скелях у селі Жборівці на Мукачівщині. Частково також знімали у студії. Надалі будемо виконувати пісню на наших концертах», – розповіла Ірина Янцо.

Сама пісня «Мамка із Карпат» зʼявилася в мережі три тижні тому, і відтоді встигла набрати обертів в тікток.

Премʼєра кліпу відбувається лише зараз, адже, як каже Ірина Янцо, після його презентації для медіа музиканти вирішили, що у відео замало гірських пейзажів, і вирішили доопрацювати його з режисером монтажу Денисом Скуратовським.

«У нас були відеоматеріали з кліпу Рокаша «Верховино мати моя», тож ми «позичили» частину кадрів для «Мамки із Карпат», – сказала Ірина Янцо.

У відеокліпі глядачі зможуть побачити не традиційно трьох учасниць гурту, а одразу чотирьох. Позаяк одна із виконавиць Маріана Окс розпочинає сольну кар’єру, у постійний склад на заміну приходить Людмила Паламарчук з Берегова. І саме зараз пані Маріанна «передає естафету» своїй наступниці.

Про гурт “Анця”

Гурт “Анця” працює у напрямку, який самі називають “сабкарпейшн поп” – тобто, підкарпатський поп. Критики називають музику гурту попфольком.

Гурт створений у вересні 2016 року в Мукачеві. Керівником та автором пісень гурту є член Нацспілки композиторів України Віктор Янцо.

Гурт “Анця” – переможець конкурсу “Українська пісня The Ukrainian song progect”, півфіналіст конкурсу “Хіт-конвеєр” на телеканалі М2.

У 2022 році гурт був учасником національного відбору на Євробачення з піснею “Бомба”.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надане Іриною Янцо

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