Закарпатський гурт “Анця” презентував новий кліп

Гурт “Анця”, який торік вийшов у півфінал Євробачення-2022, презентував днями новий кліп “До пекла іди”. Співачки — Маріанна Окс, Адріана Борисова та Ірина Янцо — присвятили його до круглої цифри у 100 тисяч забитих москалів.

“У цей сюрреалістичний час ми видаємо кліп не з нагоди свята, а з нагоди 100 000 ворожих втрат на нашій землі. Ми співаємо не про кохання, а про пекло. Ми не добираємо слів. Точніше, добираємо найзліші і найлютіші слова для наших ворогів”, — йдеться у презентації кліпу.

Над аранжуванням трудилися незмінні саунд-продюсери гурту Віктор Янцо та Володимир Ульянов. Відео створив Андрій Олаг.

Концерти гурту зараз виключно благодійні.

Varosh

Фото з архіву гурту “Анця”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.