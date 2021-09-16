Закарпатський джаз – ромський джаз. Як Віллі Пап-молодший та його команда зближують музику та людей

Їх називають засновниками закарпатського джазу, метрами джазової сцени, першими і кращими. І не дарма. Бо саме завдяки ним на Закарпатті є джаз. Сам Віллі Пап-молодший каже, що закарпатський джаз – це багатонаціональна музика угорців, румунів, українців, словаків, ромів та інших народів, а роми його оформлюють, актуалізують, надають звучання та душі і зрештою – виконують та презентують світові.

25 років тому Віллі Пап-молодший заснував Pap Jazz Quartet. Музиканти виступали в Угорщині, Румунії, Австрії, Польщі, Словаччині, по всій Україні та звісно багато в рідному Закарпатті. Утім, що найважливіше – роблять джаз ближчим до людей, дозволяють доторкнутися до нього тут і зараз – де б ви не були. Від Будапешта до маленького Нижнього Селища на Закарпатті.

Pap Jazz Quartet – перший в Україні професійний ромський джазовий ансамбль, в якому за роки існування грали не лише роми. Саме родина Папів є засновниками однойменного джазового фестивалю в Ужгороді, на який приїздять джазові зірки з усього світу.

Склади колективу в різні роки були різними. Заснував його Віллі Пап-старший, саксофоніст; продовжив справу Віллі Пап-молодший, клавішник; Ерфі Адам, бас-гітарист; В’ячеслав Шеремет, ударник. Грали з колективом гітарист Олександр Полончак, контрабасист Степан Івашкович, ударник Янош Адам, гітарист Сергій Мендель, бас-гітарист Родіон Какічев, ударник Василь Кохан. Діючий склад колективу: Едуард Пап, саксофоніст; Павло Балог, клавішник; Едуард Адам, ударник; Ерфі Адам, бас-гітарист; Віллі Пап-молодший, керівник колективу, клавішник.

– Вже в 90-их роках шоу-індустрія в Ужгороді показувала рівень Європи. Ми виступали на Таврійських іграх, згодом у Будапешті на всесвітньому джазовому фестивалі, де ми на одній сцені грали з грандами світового джазу. Це дало неймовірний поштовх нашому колективу – ми їздили на події, аби не тільки показати свою музику, але і для того, аби повчитися у відомих майстрів, зірок, які тоді виступали, – каже Віллі Пап-молодший.

Pap Jazz Quartet виступали на одній сцені з кращими світовими гітаристами, трубачами, саксофоністами.

– В джазі не питають чи ти «народний» чи «заслужений», цікавить – з ким ти грав, працював, перетинався. Це твоє досягнення. Для мене найважливіші не власні перемоги у буквальному розумінні цього слова, а ті вершини, яких досягають люди, з якими я працюю. Для мене як для музиканта, композитора та викладача була велика подія, коли мої вихованці у 2012 році зіграли сольну програму. Тоді повна зала ПАДІЮНу стоячи аплодувала їм близько 10 хвилин. Зараз вони вже увійшли в основу «Pap Jazz Quartet». Це був той час, коли до нас приїздила зірка світового джазу, один з кращих трубачів світу Майкл Патчес Стюарт. Були представники Посольства Америки в Україні. Вони всі були здивовані від того, як ромські діти, мої вихованці, можуть так грати, – каже Віллі Пап-молодший.

Одна з надважливих для колективу подій – це коли Едуард Пап у 2017 році грав разом з Еріком Маріенталем, одним з кращих саксофоністів світу, власником трьох Греммі. Джазові фани краю не могли повірити, що таке сталося і ця людина приїхала до Закарпаття.

– Закарпатський джаз – це багатонаціональний джаз, який виконують роми. Власне ромський джаз – це мануш, це Джанго Рейнхардт. А основоположники закарпатського джазу, справді, Віллі Пап-старший, Віллі Пап-молодший, Pap Jazz Quartet. З нами, до речі, за усі роки часто грали і не роми. Ми міксуємо та аранжуємо фольклор різних народів та національностей. Ми хочемо прославляти наш край не тільки в Україні, але і за кордоном, – розповідає Віллі Пап-молодший.

Джазмен наголошує, що не варто забувати, що джаз – це демократична музика, створена рабами-афроамериканцями. Вони співали блюз, спірічуелси. А вже в 30-их роках минулого століття він став «джазом у смокінгах».

Віллі переконаний, що цю музики і сьогодні потрібно грати як у великих залах перед поважною публікою, так і в найрізноманітніших маленьких населених пунктах. До прикладу, 6 серпня відбудеться виступ квартету в селі Нижнє Селище, в якому ще не було джазових вечорів подібного формату. Гурт зіграє у новому ресторані «Ґелета». Чим особливий цей заклад? Це перший на Закарпатті ресторан локальної кухні, в якому готують страви лише з тих продуктів, які були вирощені або створені в радіусі 150 кілометрів. Здається, чудове поєднання – прекрасний закарпатський джаз та висока локальна кухня.

– Мене радує, що закарпатський джаз знатимуть у всіх куточках Закарпаття, – продовжує пан Віллі.

Завдяки колективу та спільноті, яку він сформував навколо себе, Закарпаття має своє неповторне закарпатське, ромське, гірське, фольклорне джазове звучання. Край створює авторську джазову мелодію, яку визнають зіркові виконавці у всьому світі.

Нещодавно для Pap Jazz Quartet відбулася важлива подія – команда випустила у світ платівку «Gipsy Funk», на якій зібрані кращі композиції за 25 років. Наклад невеличкий, 300 примірників, але й комерційної мети не було, тож це буде чудовий подарунок для шанувальників джазу.

Планують музиканти і презентацію та великий концерт, за якими вже всі так скучили. Більше того – Pap Jazz Quartet «заборгував» шанувальникам виступ з нагоди 25-річчя створення гурту, тож очікуємо на анонсування та готуємося до вечора музичної, естетичної та інтелектуальної насолоди.

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко