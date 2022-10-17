Закарпатський боґрач на передову: як «Порядний ґазда» доставляє війську локальну страву

33 консервовані 3-літрові банки з боґрачем відіслав днями з волонтерами на фронт ресторан “Порядний ґазда”. Надсилають його з початку війни. Зі слів ресторатора Віктора Михайлова, влітку передавали менше, бо страва могла зіпсуватися.

— Спочатку ми робили літрові банки з боґрачем, але хлопці сказали, що він дуже смачний і одразу з’їдається, то ми почали закручувати 3-літрові, — розповів власник ресторану. — Крім того, з ним не треба робити особливих дій, просто відкрив банку, нагрів і з’їв. Ми посилали боґрач кожен раз, коли була можливість: коли їхала машина, яка ввечері вже була у хлопців. Клали банки в лід і так відсилали.

Ресторатор Віктор Михайлов: «З початку війни ми нагодували понад 18 тисяч переселенців і продовжуємо допомагати»

Віктор Михайлов розповів Varosh, що за час війни ресторан надсилав воїнам різні страви і чекав на відгуки від хлопців. Боґрач завжди зустрічали з радістю і просили ще. Страву не завжди можуть доставити туди, де її просять, тому що є певні проблеми з логістикою.

Ресторан “Порядний ґазда” ще з початку війни годував щодня по 500 людей, які опинилися на Закарпатті, рятуючись від війни.

Varosh,

Фото: “Порядний ґазда”

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