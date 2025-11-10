Закарпатський апеляційний суд залишив у силі вирок обвинуваченим у зґвалтуванні на Воловеччині

Закарпатський апеляційний суд сьогодні, 10 листопада, залишив у силі обвинувальний вирок у справі про сексуальне насильство над підліткою на Закарпатті, відмовивши у задоволенні апеляційних скарг обвинувачених та їхніх адвокатів. Йдеться про вирок Воловецького суду, яким обвинуваченим обрали покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, пояснила Varosh адвокатка сторони захисту Наталія Баранова з юридичної компанії “Міллер”, яка з самого початку взялася захищати дівчину.

– Ми не виключаємо, що сторона захисту буде подавати касаційну скаргу, – каже вона. — Наразі більше сказати не можу. Рішення набрало законної сили. Але враховуючи, що закон дозволяє апеляційне оскарження та касаційне, то ми не виключаємо, що будемо ще відстоювати позицію далі. Але про це ще рано говорити.

Адвокатка додала, що наразі для дівчини це означає, що троє її ґвалтівників залишаться за ґратами.

Історія справи у Верхніх Воротах

У серпні 2021 року на Воловеччині троє учнів 10 класу здійснили сексуальну наругу над молодшою на рік від себе однокласницею. Все це вони знімали на телефон, а відео згодом поширили в інтернеті та між учнями школи.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2, статті 152 ККУ – “Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи”, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. У процесі розслідування справу перекваліфікували.

Відтак, 16 березня 2023 року Воловецький районний суд оприлюднив вирок у справі за частиною 3, статті 153 – “Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи”. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. На суді всі троє підозрюваних визнали свою вину. Утім відповідно до ст. 104 суд звільнив їх від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія “Міллер”. Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на повторний розгляд до Воловецького районного суду. Адвокати обвинувачених під час розгляду справи намагалися закрити провадження. Однак суд відповідне клопотання відхилив.

Також підсудні намагалися мобілізуватися до лав ЗСУ в Обухівському ТЦК, попри те, що є 18-річними. Завдяки суспільному розголосу та реакції Міноборони у незаконній мобілізації їм відмовили. 7 лютого 2025 року Воловецький районний суд виніс вирок у справі, присудивши всім трьом підсудним реальні терміни ув’язнення – по 6 років позбавлення волі.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: depositphotos.com

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.