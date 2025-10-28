Закарпатський апеляційний суд заборонив роботи з будівництва двох міні ГЕС на Тячівщині

Закарпатський апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та заборонив будівельні роботи на двох міні гідроелектростанціях на річці Тересва в селі Калини.

На судовому засіданні, яке відбулося 28 жовтня, розглядалося питання забезпечення позову щодо заборони ТОВ “Гідроресурс-Тересва” виконувати будівельні підготовчі роботи. Заборона триватиме, допоки судом не буде розглянуто рішення по двох земельних ділянках для будівництва міні ГЕС на річці Тересва, які у 2023 році Дубівська селищна рада передала забудовнику, ТОВ “Гідроресурс-Тересва”. Дозволи були видані з порушенням земельного, санітарного і природоохоронного законодавства, стверджує у коментарі Varosh адвокатка Наталія Майстренко.

— Апеляційний суд переглянув ухвалу Тячівського суду про відмову і вирішив, що ухвала незаконна, він її скасував і прийняв рішення про задоволення заяви Володимира Цубери (голова ГО “Карпатська ліга ветеранів”, який представляв громаду с.Калини, — ред.) про забезпечення. — пояснила Наталія Майстренко. — Тобто, ввів заборону на виконання будівельних робіт.

Зі слів Майстренко, нинішня ухвала апеляційного суду дійсна до закінчення розгляду справи по суті:

— Ми допускаємо, що забудовник може подати касаційну скаргу. І це на це потрібно буде мінімум три місяці, або може навіть і більше. Ми просто гіпотетично допускаємо і найгірший варіант. Але тепер ця ухвала дасть можливість людям не чергувати вдень і вночі на старій дамбі, не даючи техніці продовжувати будівельні роботи. Вони зможуть розійтися по домівках і не мерзнути на вулиці.

На апеляційному засіданні були присутні тільки мешканці Калин, представники Дубівської селищної ради. Від забудовника прислали клопотання про перенесення засідання. Суд визнав такий крок затягуванням процесу, тож справу таки розглянули.

Наталя Майстренко каже: калиняни наразі облаштували на дамбі свого роду “Пункт незламності”: поставили намет, який захищав у спеку від сонця, бо забудовник спиляв на ділянці понад сотню дерев. Там же плетуть маскувальні сітки для військових. Вранці приїжджають і ставлять автівки на дамбі, щоб будівельна техніка не змогла проїхати.

Історія міні ГЕС у Калинах

Нагадаємо, йдеться про будівництво каскаду міні ГЕС у Тячівському районі. На річці Тересва ТОВ “Гідроресурс-Тересва” має намір звести 8-10 малих гідроелектростанцій – у Бедевлі, Дубовому, Нересниці та Красній.

Історія намірів спорудити на Тересві каскад міні ГЕС сягає 2017 року, коли ідея вперше була озвучена забудовником. Всупереч протесту жителів села він розпочав роботи в руслі річки без головного екологічного дозвільного документа – висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Ця процедура є обов’язковою згідно із законодавством.

У 2023-му Дубівська селищна рада затвердила детальний план території під будівництво міні ГЕС і передала забудовнику у користування 2 земельних ділянки у Калинах.

Наступного, 2024 року калиняни на громадських слуханнях висловилися категорично проти будівництва й оскаржили затверджений детальний план території у суді.

28 квітня 2025 року на плановану під будівництво територію зайшла будівельна техніка. Роботи намагалися проводити, не зважаючи на те, що до 15 травня було встановлено “режим тиші”, адже триває нерест. Важливо зазначити, що притока Тиси – річка Тересва – це ще й об’єкт Смарагдової мережі, де живуть і розмножуються понад десяток червонокнижних видів риб.

Намагаючись розпочати будівельні роботи, працівники забудовника вирубали дерева на території, зняли родючий шар ґрунту і пошкодили важкою будівельною технікою дамбу, яка перебуває на балансі держави.

— Процедуру ми зупинили ще в червні минулого року, тому що були подані позови. Міністерство захисту довкілля зупинило процедуру розгляду і видачі. Станом на сьогодні вони не мають цих висновків, – пояснила Наталя Майстренко.

За її словами Наталії Майстренко, забудовник отримав дозволи на будівельні роботи незаконно, підклавши інші висновки, які не стосуються цієї діяльності і території. Тепер на Тересві тепер хочуть збудувати міні гідроелекстростанції зовсім іншого типу, ніж зазначено у демонстрованому висновку ОВД, з іншою потужністю та на іншій земельній ділянці. Тоді Закарпатська обласна прокуратура внесла відомості до ЄРДР щодо зловживання службовим становищем інженером будівельного нагляду.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Зоряна Попович

