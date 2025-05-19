Закарпатські ветерани вчитимуть охочих в Ужгородському замку стрільбі з лука

Проєкт «Фортеця духу» втілюватимуть у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т Легоцького спільно із ветеранами з Федерації адаптивних спортів Закарпаття.

Від сьогодні й до 25 травня в Україні вперше проходить національний тиждень безбар’єрності. Захід проводять з метою привернення уваги суспільства до потреби створення доступного середовища та рівних можливостей для усіх громадян, а також з метою підвищення обізнаності про рішення та реформи у контексті формування безбар’єрних просторів і сервісів.

Саме цього тижня в Ужгородському замку стартує проєкт «Фортеця духу». У його межах закарпатські ветерани, учасники команди з адаптивного спорту вчитимуть усіх охочих стрільбі з лука.

Як розповіла під час брифінгу в Ужгороді директорка Закарпатського обласного музею ім. Т. Легоцького Ольга Шумовська, ідея проведення навчальних майстерок з лучної стрільби зародилася під час проведення цьогорічного фестивалю «Бельтайн». Тоді ветерани так само пропонували гостям спробувати постріляти з лука за донат.

Ідея викликала велику цікавість серед гостей фестивалю, відтак адміністрація замку спільно з Федерацією з адаптивних спортів Закарпаття вирішили проводити такий захід на регулярній основі, сказала Ольга Шумовська: «Це було дуже цікаво і символічно, адже стрільба з лука – гарний вид спорту, пов’язаний із замком, з історією, середньовіччям. Гості хіба що не в чергу шикувалися, а ще й коли бачили, що це ветерани – щиро хотіли зробити донат і з задоволенням долучалися».

Старт 21 травня, надалі – щонеділі у дворику Ужгородського замку

Військовий ветеран, капітан обласної команди з адаптивного спорту CS Gladiator Костянтин Кашула розповів: для проведення майстерок мають 5 традиційних луків, які передали благодійники.

«Ми залучаємо ветеранів до адаптивного виду спорту, адже спорт – це найкраща реабілітація, як психологічна, так і фізична. Ми проводимо змагання, реабілітовуємо хлопців, долучаємо їх до спорту – щоб вони не сиділи дома, щоб долучалися і представляли нашу область на всеукраїнських та на міжнародних змаганнях. Окрім традиційних луків, маємо також спортивні. Тож хто хоче долучитися до наших занять, будемо раді бачити і навчати», – сказав Костянтин Кашула.

Проєкт стартує в Ужгородському замку цієї середи, 21 травня, о 14:00.

Надалі заняття проводитимуться щотижня в неділю: впродовж дня ветерани чекатимуть на охочих у дворику замку.

Участь у заняттях зі стрільби з лука будуть доступні для відвідувачів віком від 14 років.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка CS Gladiator у Фейсбук

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