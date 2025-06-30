Закарпатські судді, які виправдовують нетверезих водіїв: аналітика NGL.media

Видання NGL.media проаналізувало всі рішення українських судів за ст. 130 КУпАП (нетверезе водіння) за останні п’ять років.

Проведений аналіз судових рішень засвідчив, що близько 22% обвинувачених у нетверезому водінні водіїв уникають покарання – ні штрафів, ні позбавлення водійських прав. При цьому видання виявило десятки суддів, які виправдовують сотні таких водіїв.

Серед суддів із найбільшим відсотком закритих справ за нетверезе водіння є й закарпатські «служителі Феміди».

Так, суддя Виноградівського районного суду Мар’яна Бак впродовж 2020-2024 років розглянула 115 справ, що стосувалися нетверезого водіння. З них 97% справ за рішенням судді були закриті.

Ще одна суддя, яка часто закривала справи нетверезих водіїв – колишня очільниця Великоберезнянського районного суду Маргарита Лютянська. Від початку 2020 року вона розглянула 154 справи за ст. 130 КУпАП. 52% з цих справ було закрито. У січні 2023 року Маргарита Лютянська пішла з життя.

Так само високий відсоток закритих справ щодо нетверезих водіїв – на «рахунку» екссудді Свалявського районного суду Лариси Ганчак. Зі 101 справи щодо нетверезих водіїв, які були у неї на розгляді від 2020 року, рівно половину суддя закрила. У серпні 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Ларису Ганчак з посади судді за її власною заявою.

Як збирали дані

Для збору статистики журналісти проаналізували дані з Єдиного державного реєстру судових рішень. На першому етапі з бази відібрали всі рішення судів першої інстанції за статтею 130 КУпАП (про керування транспортом у стані сп’яніння) за період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2024 року. Загалом йшлося приблизно про 760 тисяч ухвал.

З них для подальшого аналізу залишили 637,4 тисячі справ, у яких суд уже виніс рішення: визнав водія винним або закрив провадження. Ці справи були класифіковані за двома категоріями: «визнання провини» та «закриття справи». Після чого для кожного судді розрахували частку закритих справ.

До фінального аналізу потрапили лише ті судді, які упродовж п’яти років винесли не менше 100 рішень у справах за статтею 130 КУпАП. Таких суддів виявилося 2215. Серед них – 63 судді, у яких кількість закритих справ становила 50% і більше.

Як судді закривають рішення

Під час аналізу судових рішень за статтею 130 КУпАП аналітики виокремили 2 ключові причини для закриття справ. Це завершення строків притягнення до відповідальності (1 рік від моменту правопорушення), а також відсутність самої події чи складу правопорушення.

До березня 2021 року першою підставою користувалися доволі часто, оскільки тоді справу потрібно було розглядати впродовж трьох місяців. Однак після внесення змін до законодавства із продовженням терміну розгляду до одного року таких випадків стало значно менше.

Водночас ось уже чотири роки поспіль найчастіше судді закривають справи, посилаючись на відсутність складу порушення. Як правило, це пов’язано з помилками в матеріалах, які надають поліцейські. Важливо також, що саме суддя має широкий простір для тлумачення таких справ, а отже – рішення про закриття часто залежить від його особистої оцінки обставин.

Трапляється, що до важливих надалі для суду помилок вдаються і правоохоронці при складанні та оформленні протоколів. Що відтак дозволяє звинуваченим у нетверезому водінні уникати покарання.

Чи є і яке покарання для таких суддів

Вплинути на суддів можна через скарги на їхні рішення, які розглядає Вища рада правосуддя. Подати скаргу на суддю може будь-хто – незалежно від того, чи має хоч якийсь стосунок до справи.

Також суддів може перевіряти й громадська рада доброчесності при ВККС. Відбувається це, як правило, під час кваліфікаційного оцінювання або конкурсів на вакантні посади.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Судово-юридична газета

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