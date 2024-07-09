Закарпатські школярі стали чемпіонами всеукраїнських змагань з пілотування дронів

У Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. Команда підлітків, що представляла Закарпаття, здобула 4 медалі в усіх категоріях і здобула перемогу з польотів на малих дронах у залі.

Як розповів у коментарі Varosh тренер команди, співорганізатор змагань Сергій Вожжов, до закарпатської команди увійшло троє школярів з Мукачева та 1 з Ужгорода.

Змагання тривали 2 дні, підлітки «літали» як у залі, так і на відкритому повітрі. Змагалися щодня у 3 польотах в кожній категорії, розподілених на 2 дні змагань. Головним завданням пілотів було пройти безпомильно означені траси польотів, подолавши перешкоди – наприклад, пролетіти у ворота.

На змаганнях було представлено 8 учнівських команд – з Волині, Коломиї, Хмельницького, Полтави та по 2 команди з Закарпаття та Києва. Загалом на чемпіонаті змагалися 34 юніори.

За словами Сергія Вожжова, закарпатську команду почали формувати навесні, коли стало відомо, що влітку саме Закарпаття прийматиме чемпіонат. Спочатку у команді тренувалися школярі, які були постійними відвідувачами, а відтак й інструкторами з польотів на FPVечорницях у Мукачеві.

«Хлопці допомагають на одній із локацій наших FPVечорниць, де відвідувачі можуть спробувати пілотувати дрон. Під час проведення FPVечорниць в Ужгороді до нас завітав разом з батьком Назар Токар, який сам збирає дрони для військових, і на той час уже виготовив 30 безпілотників. Ми запропонували йому готуватися разом до змагань, і так остаточно сформували команду», – розповів Сергій Вожжов.

На етапі підготовки до змагань школярі найперше набували навички з пілотування в умовах закритого простору. Тож у перший день змагань з польотів малих дронів у залі закарпатській команді не було рівних: школярі здобули командне золото.

Крім того, представники закарпатської команди зайняли два перші рядки в індивідуальному заліку: Данило Вожжов виборов золоту медаль, а Назар Токар – срібну. Знову ж таки, Назар Токар отримав найбільшу кількість медалей серед всіх учасників змагань: 3 в особистому заліку та 1 – в командному.

Закарпатська команда в цілому в індивідуальному заліку здобула 4 медалі: окрім золотої, також 2 срібні і 1 бронзову.

У змаганнях із проходження маршруту на відкритому повітрі перше місце між собою розділили 2 команди – з Коломиї та Волині. Бронза – у пілотів-юніорів із Полтави.

Сергій Вожжов каже: закарпатська команда могла би продемонструвати кращий результат польотів на відкритому повітрі, якби мала більше часу для набуття навичок у відповідних умовах. Адже майже увесь час школярі готувалися до змагань у закритому просторі – у залі. Через воєнний стан польоти дронами на відкритому повітрі заборонені і потребують спеціального дозволу. Отримати його команда змогла лише за 10 днів до змагань, і за цей час встигла провести лише 4 тренування на відкритому повітрі.

«У змаганнях на відкритому повітрі ми зайняли 4 сходинку. Тому зараз дуже важливо, щоб нам нарешті продовжили дозвіл тренуватися на відкритому повітрі, щоб хлопці могли далі вдосконалюватися. Добре, тоді ми його отримували «авансом», але тепер же зрозуміло, що вони тренуються, готуються, вони вже – діючі чемпіони України», – сказав Сергій Вожжов.

За його словами, з початку нового навчального року у позашкільних навчальних закладах Мукачева планується викладання курсу із навчання дроноводству. І тому також для команди важливо мати можливість й надалі пілотувати дрони на відкритому повітрі, каже Сергій Вожжов: «Якщо ми чекатимемо до вересня, хлопці втратять і ті навички, що встигли відпрацювали за ці 4 заняття. І тоді знову доведеться починати все спочатку».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мукачівської міськради у Фейсбуці

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