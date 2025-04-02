Освітній проєкт для учнів початкових шкіл Закарпатської області у вигляді інтерактивних уроків із практичними порадами втілюють енергетики.

Восени 2023 році група компаній Talk започаткувала освітній проєкт у сфері енергоощадження для маленьких українців «Talkові поради Світлячка».

«Роз’яснювальну роботу щодо енергоощадження наше товариство та Група компаній Тolk вели постійно, але з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну та з огляду на ситуацію з постійними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури ми з колегами почали замислюватися над тим, як ефективніше долучати громадян до дбайливого ставлення до енергоресурсів, – розповіла для Varosh перша заступниця директора ТОВ «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець. – Так дійшли думки, що найефективніше буде працювати з нашим майбутнім – з дітьми».

Каже: керувалися тим, що звички формуються змалечку, і якщо дітей навчити простим і дієвим методам економії енергії вдома та в школі, то вони користуватимуться цими навичками й надалі, в дорослому житті.

Так з минулого року почали втілювати проєкт втілюють «Talkові поради Світлячка» у школах Волині й Закарпаття. Зокрема, в Закарпатській області представники компанії вже провели низку інтерактивних уроків у кількох початкових класах в Ужгороді, у Нижньобистрівській гімназії, а минулого тижня – завітали до школярів Мукачева.

Проводять їх, використовуючи інтерактивні матеріали, які в цікавому пізнавальному форматі знайомлять дітей з базовими правилами поводження з електроприладами та вчать правильно заощаджувати електроенергію. Для цього вигадали героя, який би максимально був наближений до теми світла – Світлячка.

Наталія Німець розповідає: у межах проєкту розробили брошурку з наліпками, в якій у легкому та цікавому для дітей форматі викладені правила користування електроприладами, які допоможуть заощаджувати електроенергію. Під час занять діти самостійно знаходять відповідні фігурки Світлячка та додають їх до певної описаної у книжечці ситуації.

Наступним етапом стала розробка плакатів для шкіл, за ними слідувала ідея розробки світловідбивних лінійок-браслетів для школярів, якими зручно користуватися у темну пору доби, особливо в осінньо-зимовий період для безпечного пересування населеними пунктами.

Ще один крок у розвитку проєкту – перекидні календарі зі Світлячком для вчителів. А вже наразі готовий й освітній мультфільм, який під час тематичних уроків зможуть вмикати вчителі, а вдома діти матимуть нагоду дивитися його разом із батьками.

«У кожній школі нас дуже добре приймають, видно, що дітей ця тема цікавить, особливо актуальна вона для учнів 4-х класів, які якраз опрацьовують тему природних явищ, а також електроенергії. Учителі, які працювали з нами під час уроків, відгукуються, що такі додаткові роз’яснювальні заняття допомагають закріпити знання, ігрова форма особливо сприяє цьому. Тож так поступово, від школи до школи, від міста до міста ми виховуємо екологічну відповідальність та дбайливе ставлення до довкілля та енергоресурсів», – розповіла Наталія Німець.