Закарпатські школи працюватимуть дистанційно до 7 березня: статистика щодо ГРВІ

До 7 березня учні всіх шкіл на Закарпатті навчатимуться у дистанційному режимі.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів та переведення шкіл області на дистанційну форму навчання ухвалила напередодні регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, повідомляють у Закарпатській ОВА.

Станом на 24 лютого на Закарпатті через зростання захворюваності на ГРВІ та грип обмежувальні заходи діяли у 66% шкіл та 51% дитсадків області.

Рішення про запровадження карантину та переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання ухвалювалися місцевими органами самоврядування залежно від обстановки в кожній окремо взятій громаді.

Попри введення обмежувальних заходів, фахівці відзначають зовсім незначне зменшення захворюваності. Тож скасування обмежень може призвести до чергового зростання кількості хворих на ГРВІ. При цьому відзначають, що від кінця січня найбільше хворіють саме діти віком від 5 до 14 років.

З огляду на це, вирішили запровадити дистанційне навчання в усіх школах області на 11 днів – до 7 березня.

Рішення щодо роботи дитячих садків ухвалюватимуть місцеві комісії ТЕБ та НС, враховуючи ситуацію в кожній окремо взятій громаді.

Так само місцеві органи самоврядування, відстежуючи ситуацію із захворюваністю на місцях, ухвалюють рішення про заборону чи скасування проведення масових заходів.

9 140 людей із ГРВІ звернулися до лікарів на Закарпатті за останній тиждень

За останній тиждень, впродовж 17-23 лютого, до лікарів звернулося 9 140 людей із захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції.

З них 5 373 – діти та 3 767 – дорослі пацієнти, повідомляють у Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з попереднім тижнем, кількість звернень збільшилася на 1,1%.

Госпіталізації потребували 198 пацієнтів з ГРВІ.

Найвищі показники захворюваності наразі фіксуються в Ужгородському, Мукачівському та Тячівському районах.

Серед захворілих на ГРВІ впродовж тижня підтверджено 17 випадків COVID-19. З них 8 випадків зареєстровані серед дітей та 9 – серед дорослого населення. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 30% (17 випадків проти 13).

З діагнозом COVID-19 госпіталізовано 14 пацієнтів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Журнал Житомира

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