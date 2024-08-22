Закарпатські мед та вино отримали географічне зазначення

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP офіс України) зареєстрував нові географічні зазначення — «Херсонський кавун», «Закарпатський мед», «Баранину Фрумушика» та «Тихе вино Долина Фрумушика». Ці реєстрації підтримують місцевий бізнес і фермерів, забезпечують конкурентні переваги продукції, сприяють економічному зростанню регіонів і допомагають захистити українську спадщину в умовах війни.

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Закарпатський мед отримав географічне зазначення «Мед Закарпаття/Закарпатський мед» — мед, вироблений бджолами Карпатської породи в межах Закарпатської області, яка знаходиться на південному заході України, у південній частині Карпатських гір.

“Також цього року IP офісом було зареєстровано географічне зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино»: його носитимуть білі, рожеві й червоні вина, які виробляються на території південно-західної частини Закарпатської області — там, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпатських гір. Варто зазначити, що всі зареєстровані ГЗ буде передано за встановленою процедурою до ЄС для захисту на європейських ринках“, — кажуть в комунікаційній агенції DCI.

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Географічне зазначення відтепер носитиме Херсонський кавун. Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського та Каховського районів Херсонської області.

Разом із кавуном та медом статус ГЗ отримали ще «М’ясо баранини Фрумушика/Баранина Фрумушика» та «Тихе вино Долина Фрумушика». Йдеться про баранину та вино, вироблені на території Тарутинського степу, в межах північно-східної частини Болградського району та північної частини Білгород-Дністровського району Одещини.

На сьогодні до Державного реєстру України географічних зазначень внесено відомості про 3133 географічні зазначення. Безпосередньо за національною процедурою зареєстровано 37 об’єктів, серед яких 29 географічних зазначень є винятково для товарів, що походять з території України.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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