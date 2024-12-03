Закарпатські майстри долучилися до допомоги Кривому Рогу у відновленні теплопостачання

Четверо майстрів із Закарпаття сьогодні вранці вирушили до Кривого Рогу, де виникла кризова ситуація із теплопостачанням. Закарпаття відгукнулося на запит з потребою від адміністрації Кривого Рогу з проханням залучення аварійних бригад для запуску систем опалення, — пояснив Varosh директор Водоканалу Ужгород Станіслав Карташов. Зі своїм обладнанням, інструментами, забезпечені генераторами для безперебійної роботи закарпатці разом з бригадами з інших міст допомагатимуть запустити опалення в майже тисячі житлових будинках.

— Сьогодні вранці дві бригади — слюсар-ремонтник та зварювальник — в аварійно-ремонтному автомобілі вирушили з Ужгорода та Мукачева до Кривого Рогу, — розповів він. — Термін відрядження — 18 робочих днів, сподіваємося, що наші зусилля допоможуть Кривому Рогу. Туди з усієї України вирушили зараз бригади на допомогу, поїхали не лише бригади з Закарпаття.

Закарпатці не вперше їдуть на підтримку міст, які потребують допомоги у відновленні після обстрілів. Торік група майстрів їздила в Херсон, який потерпав від наслідків зруйнованого Каховського водосховища. Люди працювали там більше місяця, сказав Станіслав Карташов.

Поки тривають аварійно-відновлювальні роботи, у Кривому Розі розгорнули майже три сотні Пунктів незламності, де люди отримують необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, 21 листопада Кривий Ріг опинився під ракетною атакою: було поранено людей. Було влучання в адміністративну будівлю, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.