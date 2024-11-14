Закарпатська ОВА та облрада спільним рішенням доручили громадам області розробити плани особистої автономності.

На сьогодні вже 10 громад за допомогою програми USAID Говерла розробляють свої плани просторового планування з урахуванням відновлювальної енергії. Про таке, зокрема, розповів під час форуму Re:Open Zakarpattia голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай.

За його словами, громади з власними джерелами відновлювальної електроенергії, мають більше можливостей для того, щоб їх не відключали в періоди блекаутів. Разом із тим, наразі технічно складно забезпечити цей процес, адже згенерована альтернативними джерелами енергія надходить у загальну електромережу.

«Процес включення громади або населеного пункту в мережу потребує переоснащення. Але якщо громада готова інвестувати певну частину коштів від прибутків з цієї ж генерації, тоді це можливо реалізувати. І громаду не будуть відключати від відповідних енергоресурсів. Маючи ресурси і доходи, громада зможе себе забезпечувати електроенергією, користуючись з будь-якого відновлювального джерела,», – сказав Роман Сарай.

У цьому контексті він згадав як приклад першу ВЕС у Нижніх Воротах. Розповів, що наразі розглядається ідея зробити вітряк пілотним, аби згенерованою електроенергією могла користуватися власне громада. Наразі для втілення цих намірів у громаді шукають фінансування. Попередньо розраховано, що термін окупності становитиме 6-7 років.

Про труднощі, пов’язані з практичною реалізацією процесу забезпечення громад електроенергією з вітряків, згадав у розмові й голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Технічно забезпечити безперебійне електропостачання на територіях, де розміщено вітряк, дуже важко. Чи вдасться громаді бути незалежною при блекаутах за наявності вітряка – складно сказати. Але я знаю точно, що податки з цього вітряка точно будуть іти в цю громаду», – сказав він.

Разом із тим Мирослав Білецький зазначив, що Закарпаття має рухатися до енергетичної незалежності. Для цього в області працюють у напрямку розвитку газогенерації: наразі вже є багато заявок загалом майже на 100 МВт газової генерації. Обленерго й облгаз видали технічну документацію на генерування 80 МВт. Процес встановлення установок триває в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві, Хусті, Іршаві.

Ще один напрямок забезпечення енергонезалежності – встановлення СЕС, в тому числі громадянами. Так, нині 33% приватних господарств на Закарпатті забезпечені сонячною електроенергією, і це – найвищий показник по країні, розповів голова обласної ради Роман Сарай.

Встановлення сонячних електростанцій стимулюється державними програмами кредитування.

«Ми порахували, що для приватного господарства виходить 2 тис. грн щомісячно, і інфляція, як правило, вища, ніж 7% річних. Будь-якому домогосподарству на сьогодні вигідно отримати такий кредит на 10 років під 7% річних», – сказав Роман Сарай.

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Форум Re:Open Zakarpattia 2024 вже вп’яте відбувся минулих вихідних. Цього року він проходив за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди (програма МАТРА), Міжнародного фонду «Відродження», Fondation de France, Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) в Україні, бізнес-спільноти Re:Open Zakarpattia.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Re:Open Zakarpattia – це щорічний форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області як мультикультурного фронтиру, мосту України до ЄС та НАТО, “пілотного регіону” для структурних реформ, які можуть бути мультипліковані по всій країні.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Наталя Радченко

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