Відомі українські ресторатори Анна Андрієнко та Алекс Купер відкрили у Лондоні ресторан “Татар Бунар” («Татарська криниця»), де знайомлять британців із сучасною та автентичною українською кухнею.

Як розповів Алекс Купер, ресторан назвали на честь рідного містечка на півдні Бессарабії – Татарбунари. Сам Алекс Купер народився у місті Лиман Татарбунарського району.

Мережа закладів ресторатора з Одеси Алекса Купера нараховує понад 20 закладів у Києві, Львові, Харкові й Одесі.

З 29 березня ресторан «Татар Бунар» у Лондоні працював у тестовому режимі, 9 квітня відбулося його офіційне відкриття.

Гостям закладу подають, зокрема, цибулевий хліб, вареники з капустою, мʼясним фаршем, банош з грибами та інше.

У барі пропонують вина українських виробників, зокрема, й вино з виноробні Сергія Стаховського у Мужієві на Закарпатті.

Український тенісист Сергій Стаховський займається виноградарством та виноробством на Закарпатті з 2015 року. Після тривалої роботи у Франції він взяв в оренду 20 га землі на у Мужієві та почав вирощувати мерло, сапераві й трамінер рожевий. Після кількарічної роботи команди у 2018 році був зібраний перший врожай, з якого відтак команда Stakhovsky wines виготовляє вино.

У колекції виноробні представлені Мерло, Шардоне, Трамінер, Каберне, Сапераві, Цвайгельт, а також нефільтроване й витримані вина.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото редакційні та з сайту stakhovskywines

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