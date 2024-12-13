Закарпатське товариство словацьких жінок “Довіра” святкує 25 років від дня заснування

Офіційна дата заснування товариства – 27 грудня.
Закарпатське обласне культурно-просвітницьке товариство словацьких жінок «Довіра» сьогодні – це 150 жінок, які займаються відновленням та збереженням словацьких традицій на Закарпатті, проводять тематичні культурні та освітні заходи для словацької спільноти в області.
Насамперед йдеться про етнічних словаків, які мешкають на Ужгородщині – в Середньому, Анталовцях, Гуті, Сторожниці, Перечині, Тур’їх Реметах тощо, розповіла у коментарі Varosh керівниця товариства «Довіра» Яна Дудаш.
Для здійснення своєї діяльності об’єднання давно налагодило партнерські зв’язки з організаціями та установами Словаччини. Так, товариство має плідну співпрацю з університетами Коменського у Братиславі та Матея Бела у Банській Бистриці, що опікуються словацькими меншинами в різних країнах.
«Для нас важливо не лише контактувати зі Словаччиною як із країною-сусідом. Але і як з країною, яка для багатьох закарпатських словаків є другою домівкою, де проживають їхні родичі», – сказала Яна Дудаш.
Товариство словацьких жінок “Довіра” – одна із найстарших жіночих організацій в Україні. За цей час організація пройшла непростий шлях і тепер поновлює свою роботу, розповіла Varosh активістка Жіночого руху Закарпаття, директорка Центру гендерної освіти при УжНУ Маріанна Колодій.
«Вони дуже активно боролися з позицією Словаччини щодо України: писали численні листи, виступали в різних організаціях, щоб Україна могла отримувати допомогу і уряд Словаччини змінив свою позицію», – розповіла жінка.
Скільки точно зараз проживає словаків на Закарпатті – сказати наразі неможливо, адже перепис населення не проводився ще у 2001 році. Станом на тоді в області нараховувалося близько 14 тисяч словаків, однак з часом їх кількість зменшилася наполовину – до 7 тисяч. А після повномасштабним вторгненням ця цифра ще більше зменшилася, сказала Яна Дудаш.
«Ми напряму підтримуємо зв’язки зі Словаччиною, організовуємо заходи в області, аби гуртувати етнічних словаків. Щоб діти переймали традиції своїх предків, пам’ятали про своє коріння», – пояснює голова товариства «Довіра».
Найзнаковішим заходом, що був проведений цьогоріч, Яна Дудаш називає літню фотовиставку «Korenie», яка відбулася у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Для виставки зібрали 100 фотографій переважно 30-х років XX ст. з кількох осередків, де компактно проживають словаки: Сторожниця, Середнє, Анталовці, Гута, Тур’ї Ремети. І в такий спосіб символічно відзначили День закордонних словаків.
Також щороку товариство «Довіра» проводить спеціальні зустрічі словаків до Різдва і Великодня.
«Ми показуємо свою словацьку культуру, вивчаємо наші пісні, говоримо про наші традиції. Розповідаємо про те, як святкували ці великі свята наші предки. Так ми намагаємося берегти нашу культуру не лише у словацькій меншині, але й доносити до всіх, хто хоче про неї почути та побачити її. Адже національно-етнічне розмаїття – це багатство й колорит, і ми не маємо права забути про своє походження. Адже тоді, позаяк нас і так залишилося небагато, ми остаточно зникнемо, розчинимося», – каже Яна Дудаш.
Черговий культурно-мистецький захід товариство словацьких жінок «Довіра» проведе у суботу, 14 грудня. Того дня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбудеться Різдвяний вечір, під час якого ткаля зі Словаччини Зузанна Бакічова проведе відкритий майстерклас із ткацтва для всіх охочих.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Infopost та Фейсбук-сторінка Закарпатського обласного товариства словацьких жінок “Довіра”
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