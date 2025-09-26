Закарпатська виноробня Шато Чизай запрошує охочих на збір винограду

Цьогоріч до збору винограду на виноградниках Шато Чизай вперше зможуть долучитися не лише співробітники виноробні, а й студенти профільних спеціальностей та туристи.

“Ми відкриті до відвідувачів і готові показувати залаштунки нашого виробництва. Під час збору винограду гості матимуть змогу зануритися у виноградарську справу – побачити, як і де народжується вино, відчути процес руками та навіть ногами, і, звісно, на смак. Це також можливість познайомитися з нашою командою та поставити свої запитання”, – зазначив власник компанії Геннадій Гутман.

За традицією вже три роки поспіль, у розпал сезону вся команда компанії, включно з офісними працівниками, виходить на виноградники, щоб допомогти колегам-виноградарям.

Окремий акцент компанія робить на студентів закарпатських вишів, які навчаються виноградарства та виноробству. Так, на винограднику працюватимуть студенти УжНУ, які вивчають садівництво та виноградарство, та Свалявського технічного коледжу НУХТ, які готуються стати виноробами. Тут для них підготували не лише практику зі збору врожаю, а й освітні модулі від спеціалістів у межах проєкту Chateau Chizay Academy.

“Наш досвід дозволяє ділитися знаннями, і ми це робимо із задоволенням. У нас спільна мета – розвивати виноробство Закарпаття та популяризувати українське вино, яке справді варте уваги”, – каже власник компанії.

До участі також запрошують туристів. У виноробні кажуть, що чимало підписників у соцмережах вже цікавилися такою можливістю.

Наголошують, що очікують від гостей якісної роботи зі збору винограду. Натомість обіцяють нові знання про виноград і вино, цікаві враження та знайомство з винною культурою Закарпаття.

Захід відбудеться у суботу, 27 вересня. Через особливості локації та організації кількість учасників обмежена. Реєстрація для охочих відбувається за посиланням.

Шато Чизай

Виноробний комплекс Шато Чизай заснований у 1995 році в урочищі Чизай поблизу Берегова на Закарпатті.

Компанія обробляє 272 гектари виноградників, щороку виробляє близько 1,5 млн пляшок вина та зберігає у власних підвалах 500 бочок вина. Виробництво базується винятково на закарпатському винограді.

Вина Шато Чизай неодноразово здобували міжнародні відзнаки. Так, у березні 2024 року солодке вино Furmint Late Harvest отримало золоту медаль престижного світового конкурсу Mundus Vini.

Фото: Шато Чизай

