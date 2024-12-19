Закарпатська облрада ухвалила бюджет області на 2025 рік: на що передбачили кошти і скільки

За відповідне рішення проголосував 51 депутат обласної ради.

Сьогодні в ході чергової сесії Закарпатської обласної ради депутати прийняли бюджет області на 2025 рік.

Доходи обласного бюджету Закарпаття визначено у розмірі 2 млрд 244 млн 618 тис. грн. Це на 3,2% більше показників минулого року, повідомляє Закарпатська обласна рада.

Разом із тим, видатки обласного бюджету складатимуть 2 млрд. 234 млн 575 тис. грн.

У головному фінансовому документі області 167,5 млн грн передбачено на заходи, пов’язані з військовою агресією. Ще 35 мільйонів гривень передбачено в резервному фонді.

Передбачено розподіл між місцевими бюджетами територіальних громад додаткової дотації з державного бюджету для утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Також передбачено розподіл субвенції з місцевого бюджету для бюджетів територіальних громад для сфери освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

На підтримку бізнесу у наступному році буде спрямовано 42,3 млн грн.

На реалізацію 55 обласних програм загалом заклали понад 414 млн. грн. Фінансування регіональних програм здійснюватиметья за ключовими напрямками:

Освіта і наука, молодь та спорт – 23,1 млн грн.

Культура – 4,1 млн грн.

Охорона здоров’я – 69,0 млн грн.

Соціальний захист населення – 20,9 млн грн.

Інфраструктура та утримання доріг місцевого значення – 77,0 млн грн.

Економічний та регіональний розвиток – 43,6 млн грн.

Агропромисловий комплекс – 20,3 млн грн.

Цивільний захист – 33,8 млн грн.

Питання ветеранської політики – 31,2 млн грн.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбуці

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