Закарпатська облрада ухвалила бюджет області на 2025 рік: на що передбачили кошти і скільки

За відповідне рішення проголосував 51 депутат обласної ради.
Сьогодні в ході чергової сесії Закарпатської обласної ради депутати прийняли бюджет області на 2025 рік.
Доходи обласного бюджету Закарпаття визначено у розмірі 2 млрд 244 млн 618 тис. грн. Це на 3,2% більше показників минулого року, повідомляє Закарпатська обласна рада.
Разом із тим, видатки обласного бюджету складатимуть 2 млрд. 234 млн 575 тис. грн.
У головному фінансовому документі області 167,5 млн грн передбачено на заходи, пов’язані з військовою агресією. Ще 35 мільйонів гривень передбачено в резервному фонді.
Передбачено розподіл між місцевими бюджетами територіальних громад додаткової дотації з державного бюджету для утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Також передбачено розподіл субвенції з місцевого бюджету для бюджетів територіальних громад для сфери освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.
На підтримку бізнесу у наступному році буде спрямовано 42,3 млн грн.
На реалізацію 55 обласних програм загалом заклали понад 414 млн. грн. Фінансування регіональних програм здійснюватиметья за ключовими напрямками:
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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбуці
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