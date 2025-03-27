Звернення до відповідних установ щодо дотримання правил охорони водойм та недопущення забудови Чорних озер в Ужгороді схвалили сьогодні депутати на черговій сесії Закарпатської обласної ради.

У лютому цього року стало відомо, що по вул. Єнакієвській в обласному центрі Закарпаття ґрунтом та будівельним сміттям засипали водойму, відому містянам Чорне озеро.

Повідомлення про цю ситуацію спричинило резонанс серед громадськості.

Земельна ділянка, де розташовані Чорні озера, належить місту, й жоден структурний підрозділ Ужгородської міської ради дозвільні документи на проведення будь-яких робіт на цій території не надавав, повідомляли тоді в Ужгородській міській раді.

Утім паспорт водного об’єкта на той момент так і не був виготовлений, а відтак природна зона «Чорні озера» не зареєстрована як водний об’єкт.

На ситуацію відреагували правоохоронці та Держекоінспекція.

Так, за повідомленням Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, яка здійснила виїзд на місце події, було зафіксовано факти псування земель та порушення режиму, нормативів і правил їх використання, що є порушенням вимог законодавства. За результатами виявлених порушень держінспектори нарахували збитки за псування землі та нормативів і правил їх використання на суму понад 271,5 тис. грн.

В Ужгородському райуправлінні поліції за фактом порушення правил охорони вод відкрили кримінальне провадження.

Своєю чергою депутати Ужгородської міської ради Валентин Штефаньо та Віктор Качур звернулися до Закарпатської обласної ради щодо недопущення знищення та забудови унікальної природної зони “Чорні озера” в Ужгороді.

Сьогодні ж на сесії обласні депутати підтримали колег з міської ради та вирішили звернутися до відповідних правоохоронних, контролюючих служб в області та профільних структурних підрозділів ОВА вжити невідкладних заходів реагування щодо ситуації, яка склалася на території водного об’єкта «Чорні озера» в обласному центрі Закарпаття.

«Міська рада мала б виготовити паспорт водного об’єкта та здійснити інші необхідні дії, пов’язані з вирішенням цього питання та впорядкуванням території відповідно до містобудівної документації згідно з чинним законодавством», – зазначається у зверненні.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Михайла Карпенка у фейсбуці

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