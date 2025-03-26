Закарпатська облрада не розглядатиме питання про мораторій на вітряки у горах

У Закарпатській обласній раді у межах підготовки до чергової сесії відбулося засідання постійної комісії з питань екології та природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою.

Під час роботи депутати розглядали профільні питання, що будуть винесені на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради. Серед іншого, обговорили й питання петиції про запровадження мораторію на планування та будівництва вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області.

Посилаючись на положення про порядок розгляду електронних петицій, комісія розглядала документ не як петицію, а як звернення від ГО Save Пікуй.

Адже відповідно до згаданого положення, петиція виноситься на розгляд, якщо її підписали не менше 1000 людей, які зареєстровані у Закарпатській області терміном не раніше 30 днів. Як зазначалося на комісії, «під час аналізу встановлено, що із 1041 особи, що підписали петицію, 278 є мешканцями інших областей України. Відтак, спираючись на положення, петиція не назбирала необхідну кількість голосів, тому внесена на розгляд комісії в порядку Закону про звернення громадян».

У ході обговорення члени комісії зазначали, що «Закарпатська обласна рада, згідно із Законом про місцеве самоврядування, не наділена повноваженнями встановлювати будь-які мораторії на будівництво чи розміщення вітрових електростанцій, як і давати дозвіл на їх встановлення. Тому обласна рада не може приймати такі рішення».

Також говорили про те, що рішення про розташування чи відмову від встановлення ВЕС ухвалюють місцеві громади, а процедура передбачає проведення громадських слухань, розробку детальних планів територій, проведення оцінки впливу на довкілля та інше.

Після обговорення комісія вирішила дати доручення апарату облради напрацювати роз’яснення і надати відповідь екоорганізаціям, які зверталися до облради з петицією про мораторій на ВЕС у горах.

Відтак питання мораторію на вітряки на черговій сесії обласної ради не розглядатиметься. Саме засідання сесії заплановане на четвер, 27 березня.

Як повідомляв Varosh, 6 січня 2025 екоспільнота краю зареєструвала петицію до Закарпатської обласної ради про запровадження мораторію на планування та будівництва вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області. Вже 25 січня петиція назбирала необхідну кількість голосів для розгляду, загалом у підсумку її підписала 1041 людина.

З того часу впродовж понад місяць жодної реакції щодо підтримки чи непідтримки петиції на сайті обласної ради не було оприлюднено. Не надійшло й відповіді стосовно розгляду петиції й авторці звернення.

З огляду на відсутність реакції облради екоспільнота Закарпаття надіслала скаргу до Омбудсмена, апелюючи до Закону України «Про звернення громадян». Тоді як редакція Varosh, своєю чергою, надіслала до обласної ради запит на доступ до публічної інформації щодо подальшої долі петиції.

Лише після цього 11 березня редакція отримала відповідь з обласної ради, а 12 березня відповідь надійшла й авторці петиції, керівниці ГО Save Пікуй Наталії Вишневській.

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До теми:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: usain.ua

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