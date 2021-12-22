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Новини

Закарпатська область вже вдруге за кілька днів лідирує за заповненістю ковідних відділень

22 Грудня 2021 108

За інформацією МОЗ, станом на 21 грудня на Закарпатті зайнято 46.3 ковідних ліжок (894 особи).

На другому місці Київська область – 42.2% (883 особи), третє місце – Кіровоградська – 40.8% (343 особи). У Запорізькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 16.1% (604 особи).

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Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 29%. Наразі госпіталізовано 21 227 осіб.

Як ужгородські лікарі щодня віч-на-віч борються з ковідом, читайте у нашому матеріалі. 

 

Фото – Харі Крішнан для Varosh

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# covid-19 # закарпаття # ковід # ужгород

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